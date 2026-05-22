Mnogi kupci često biraju najkrupnije i najlepše jagode, a tek kod kuće shvate da su tvrde, bez mirisa i gotovo bez ukusa.

Upravo zato stručnjaci savetuju da pre kupovine obratite pažnju na nekoliko važnih detalja.

Miris otkriva mnogo više nego izgled

Zrela i kvalitetna jagoda ima intenzivan i prirodno sladak miris.

Ako plod gotovo da nema aromu, velika je verovatnoća da nije potpuno sazreo ili je dugo stajao u transportu i skladištu. Najukusnije su uglavnom lokalne jagode koje brzo nakon branja stižu do prodaje i zadržavaju prirodnu slatkoću.

Pogledajte peteljku pre kupovine

Jedan od najvažnijih znakova svežine jeste peteljka.

Kod kvalitetnih jagoda ona treba da bude zelena i čvrsta. Ako je suva, tamna ili požutela, to je znak da su jagode dugo stajale i da više nisu potpuno sveže.

Obratite pažnju na površinu ploda

Dobre jagode treba da budu suve, čvrste i bez oštećenja.

Mekani delovi, tragovi curenja ili zgnječeni plodovi najčešće ukazuju da je kvarenje već počelo, čak i ako spolja deluju lepo.

Obavezno proverite dno pakovanja

Kod jagoda u plastičnim kutijama veoma je važno pogledati donji sloj.

Ako na dnu primetite vlagu, sok ili zgnječene plodove, bolje je da izaberete drugo pakovanje. Mnogi stručnjaci preporučuju i manja pakovanja jer se plodovi manje gnječe i duže ostaju sveži.

Da li treba da brinete zbog “hemije”?

Kupci često sumnjaju u tvrde i bezukusne jagode koje izgledaju gotovo savršeno.

Stručnjaci objašnjavaju da takvi plodovi uglavnom nisu „prepumpani“, već prerano ubrani kako bi lakše izdržali transport. Tokom puta dobiju boju, ali ne i pravi ukus i aromu.

Zbog toga mnogi biraju sezonske i lokalne jagode koje do potrošača stižu mnogo svežije.

Kako da jagode duže ostanu sveže

Jagode je najbolje čuvati u frižideru, neoprane i u otvorenoj posudi.

Perite ih neposredno pre jela jer vlaga ubrzava propadanje. Ako primetite omekšale plodove, odmah ih odvojte od zdravih kako se kvarenje ne bi proširilo.

Najbolje jagode obično su i najjednostavnije

Iako savršeno crveni i veliki plodovi često prvi privuku pažnju kupaca, upravo jagode koje imaju prirodan miris, svežu peteljku i čvrstu strukturu najčešće budu najslađe i najukusnije.