Mnogi kupci često biraju najkrupnije i najlepše jagode, a tek kod kuće shvate da su tvrde, bez mirisa i gotovo bez ukusa.
Upravo zato stručnjaci savetuju da pre kupovine obratite pažnju na nekoliko važnih detalja.
Miris otkriva mnogo više nego izgled
Zrela i kvalitetna jagoda ima intenzivan i prirodno sladak miris.
Ako plod gotovo da nema aromu, velika je verovatnoća da nije potpuno sazreo ili je dugo stajao u transportu i skladištu. Najukusnije su uglavnom lokalne jagode koje brzo nakon branja stižu do prodaje i zadržavaju prirodnu slatkoću.
Pogledajte peteljku pre kupovine
Jedan od najvažnijih znakova svežine jeste peteljka.
Kod kvalitetnih jagoda ona treba da bude zelena i čvrsta. Ako je suva, tamna ili požutela, to je znak da su jagode dugo stajale i da više nisu potpuno sveže.
Obratite pažnju na površinu ploda
Dobre jagode treba da budu suve, čvrste i bez oštećenja.
Mekani delovi, tragovi curenja ili zgnječeni plodovi najčešće ukazuju da je kvarenje već počelo, čak i ako spolja deluju lepo.
Obavezno proverite dno pakovanja
Kod jagoda u plastičnim kutijama veoma je važno pogledati donji sloj.
Ako na dnu primetite vlagu, sok ili zgnječene plodove, bolje je da izaberete drugo pakovanje. Mnogi stručnjaci preporučuju i manja pakovanja jer se plodovi manje gnječe i duže ostaju sveži.
Da li treba da brinete zbog “hemije”?
Kupci često sumnjaju u tvrde i bezukusne jagode koje izgledaju gotovo savršeno.
Stručnjaci objašnjavaju da takvi plodovi uglavnom nisu „prepumpani“, već prerano ubrani kako bi lakše izdržali transport. Tokom puta dobiju boju, ali ne i pravi ukus i aromu.
Zbog toga mnogi biraju sezonske i lokalne jagode koje do potrošača stižu mnogo svežije.
Kako da jagode duže ostanu sveže
Jagode je najbolje čuvati u frižideru, neoprane i u otvorenoj posudi.
Perite ih neposredno pre jela jer vlaga ubrzava propadanje. Ako primetite omekšale plodove, odmah ih odvojte od zdravih kako se kvarenje ne bi proširilo.
Najbolje jagode obično su i najjednostavnije
Iako savršeno crveni i veliki plodovi često prvi privuku pažnju kupaca, upravo jagode koje imaju prirodan miris, svežu peteljku i čvrstu strukturu najčešće budu najslađe i najukusnije.
