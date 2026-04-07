Gotovo svako se bar jednom našao u situaciji da kuvano jaje ne može lako da oljušti. Nekad se ljuska skida gotovo sama, a nekad uporno ostaje zalepljena za belance.

Naučnici objašnjavaju da na to koliko će se jaje lako ljuštiti utiču tri ključna faktora:

Starost jajeta

Najvažniji faktor je starost jajeta. Sveža jaja imaju belance sa nižim pH vrednostima, što znači da je kiselije i čvršće prijanja uz ljusku.

Zbog toga su upravo sveža jaja najteža za ljuštenje, dok ona koja su odstajala nekoliko dana ili nedelja znatno lakše „puštaju“ ljusku.

Temperatura vode

Važnu ulogu igra i temperatura vode tokom kuvanja. Ako jaja stavljate u hladnu vodu koja se postepeno zagreva, proteini u belancetu imaju više vremena da se stegnu i zalepe za unutrašnju stranu ljuske.

S druge strane, kada se jaja ubace direktno u ključalu vodu, proteini se kraće izlažu toploti i ne stignu da se toliko vežu za ljusku, pa je ljuštenje lakše.

Hlađenje nakon kuvanja

Treći faktor je način hlađenja. Ako se jaja ne ohlade odmah, svi slojevi ostaju prošireni i čvrsto naležu jedan na drugi, što otežava skidanje ljuske.

Kratko hlađenje u hladnoj vodi pomaže da se sadržaj jajeta blago skupi, belance očvrsne i ljuska se lakše odvaja.



Ako želite da izbegnete nerviranje pri ljuštenju, zapamtite tri jednostavna pravila: koristite malo starija jaja, ubacujte ih u već ključalu vodu i nakon kuvanja ih kratko ohladite u hladnoj vodi. Ove male promene mogu napraviti veliku razliku.