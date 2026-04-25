Svež hleb jedan je od najprijatnijih delova svakodnevne ishrane, ali se brzo suši ako se ne čuva pravilno. Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih navika može znatno duže da ostane mekan i ukusan.

Kako pravilno čuvati hleb

Umesto plastike, bolje je koristiti prirodnija rešenja. Hleb se preporučuje čuvati u papirnoj kesi ili platnenoj vrećici, posebno od lana, jer takvi materijali omogućavaju da „diše“ i smanjuju zadržavanje vlage koja može dovesti do buđi.

Takođe, idealno je držati ga u suvoj i provetrenoj kutiji za hleb, koja se redovno čisti blagim rastvorom sirćeta kako bi se sprečilo prisustvo buđi i bakterija.

Kako vratiti svežinu bajatom hlebu

Ako hleb postane suv, ne mora se baciti. Postoji jednostavan način da mu se vrati mekoća:

  • Lagano ga poprskajte vodom
  • Stavite u rernu zagrejanu na oko 150°C na nekoliko minuta

Tako će ponovo postati mekan i mirisan.

Ako nemate rernu, može pomoći i para:


stavite hleb iznad posude sa vrućom vodom, poklopite i ostavite nekoliko minuta – vlaga će ga omekšati.

Zamrzavanje kao najbolja opcija

Za dugotrajnije čuvanje, hleb se može zamrznuti. Najbolje je iseći ga na kriške pre zamrzavanja, pa vaditi samo koliko je potrebno. Nakon odmrzavanja, kratko zagrevanje u rerni vraća hrskavost i ukus.

Prirodni trikovi za dužu svežinu

U kutiju za hleb možete staviti:

  • polovinu jabuke koja održava vlagu
  • ili malu kesicu pirinča koji upija višak vlage

Ovi jednostavni trikovi usporavaju sušenje i smanjuju rizik od kvarenja.

Greške koje treba izbegavati

  • Ne držati hleb u frižideru – brže se suši
  • Ne mešati svež i star hleb
  • Ne odlagati ga dok je još topao, jer vlaga ubrzava kvarenje

Uz ove jednostavne korake, hleb može ostati svež duže, bez dodatnih troškova i bacanja hrane.

 