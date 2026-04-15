Rad u ugostiteljstvu je zahtevan i težak, a neretko slabo plaćen. Zato se radnici nadaju dobrom bakšišu.

Konobarica iz Španije, Rakel, otkrila je trik pomoću kojeg “osigurava” da je gosti više čašćavaju, a da toga nisu svesni, prenosi Mirror.

Ona redovno deli savete na TikToku, ili prepričava iskustva sa posla. Nedavno je objasnila “specijalnu taktiku” za vraćanje kusura.

“Nemojte davati kovanice od jednog evra, jer će mušterije to uzeti. Vratite kusur u centima i 'naterajte' ih da vam ga ostave”, kazala je.

Korisnici su reagovali na snimak, a mnogi su istakli da ne ostavljaju bakšiš.

“Ništa ne ostavljam, imate svoju platu”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Ako mi naplate dve kafe i čaj 8,50 evra, ne ostavljam ništa”.

Pojedinci navode da mušterije odavno znaju za pomenuti trik i da će častiti konobara bez obzira na to - ako je bio prijatan i uslužan.