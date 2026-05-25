Stari kućni aparati kod mnogih bude nostalgiju.

Isto tako, mnogi ljudi smatraju da su nekadašnji modeli malih kućnih aparata bili daleko kvalitetniji i dugotrajniji od današnjih.

Zato nije čudno što je na društvenim mrežama veliku pažnju izazvalo i pominjanje legendarne zidne kuhinjske vage „Gorenje“ iz osamdesetih godina prošlog veka. Ova vega je bila nezaobilazan detalj u mnogim kuhinjama - domaćice su na njoj precizno merile težinu namirnica i sastojke za recepte.

Fotografije ovog prepoznatljivog predmeta redovno izazivaju brojne reakcije. Fotografija je objavljena na fejsbuk stranici Zanimljivo, a može da se pronađe i u ponudi vinidž kućnih aparata na mnogim sajtovima. Ljudi komentarišu da i danas koriste ove vage.

Interesantno je da mlađe generacije priznaju da im nije sasvim jasno kako vaga funkcioniše, pa je jedna korisnica upitala na koji način se meri i da li se namirnice stavljaju direktno u mali poklopac.

Objašnjeno je da se posuda skida sa vage i koristi odvojeno prilikom merenja.

Ipak, najviše reakcija izazvala su sećanja na nekadašnje kuhinje i detalje iz domaćinstava širom stare Jugoslavije. Mnogi navode da je ovakva vaga nekada bila gotovo nezaobilazan deo svakog doma, uz mlin za kafu, fen i druge prepoznatljive aparate tog vremena.