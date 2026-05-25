Dolaskom toplijih dana mnogi primećuju isti problem – kolone mrava koje se pojavljuju u kuhinji, oko prozora ili pored vrata. Iako postoje brojni hemijski preparati protiv insekata, stručnjaci tvrde da veoma efikasno rešenje možda već imate u svom domu.

U pitanju je limun, prirodni saveznik u borbi protiv mrava koji može pomoći da ih oterate bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Zašto limun tera mrave?

Prema rečima stručnjaka za kućne popravke Glena Pesketa iz kompanije Saxton Blades, sok od limuna deluje kao prirodni repelent zahvaljujući snažnom mirisu citrusa i visokoj kiselosti.

Mravi se oslanjaju na mirisne tragove i feromone kako bi se kretali i pronalazili hranu. Limun prekida te tragove i otežava im međusobnu komunikaciju, zbog čega izbegavaju područja na kojima je nanet.

Osim što odbija insekte, limun prostoriji daje i osećaj svežine i čistoće.

Gde treba naneti limun?

Da biste postigli najbolji efekat, limunov sok nanesite na mesta kroz koja mravi najčešće ulaze u dom:

pragove i okvire vrata,

prozorske daske,

pukotine u zidovima i podovima,

podne lajsne,

prostor ispod sudopere,

mesta u blizini hrane.

Kako koristiti limun protiv mrava?

Ovaj trik ne zahteva posebnu pripremu i može se primeniti za svega nekoliko minuta.

Potrebno je:

jedan svež limun,

mala posuda ili krpa.

Postupak:

Presecite limun na pola. Iscedite sok. Krpom ili direktno limunom premažite mesta gde primećujete mrave. Postupak ponovite kada miris počne da slabi.

Dodatni trik za dugotrajniji efekat

Za lakšu primenu možete napraviti i prirodni sprej protiv mrava.

Pomešajte limunov sok sa malo vode i sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem. Zatim poprskajte sve potencijalne ulaze i uglove u kojima se mravi pojavljuju.

Na taj način napravićete prirodnu zaštitnu barijeru koja može pomoći da insekti ne ulaze u stan ili kuću.

Bezbednije rešenje za porodicu i kućne ljubimce

Za razliku od jakih hemijskih insekticida, limun je znatno bezbedniji izbor za domaćinstva sa decom i kućnim ljubimcima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da prirodni preparati daju najbolje rezultate kada se kombinuju sa redovnim održavanjem higijene. Uklanjanje mrvica, ostataka hrane i prosutih napitaka ključno je kako biste sprečili ponovno pojavljivanje mrava.