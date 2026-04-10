Ova situacija ga je navela da se zapita da li se radi o grešci ili o uobičajenoj praksi koja može pogađati strane goste.

On je svoje iskustvo opisao na platformi Reddit, gde je otvorio diskusiju o tome da li su cene u srpskim kafićima uvek usklađene sa onima iz menija. Kako je naveo, u više navrata primetio je da se cena kafe razlikuje od one koja je istaknuta u cenovniku.

Posebno ga je, kako kaže, zbunilo to što mu konobar ponekad saopšti konačan iznos bez detaljnog računa, dok je očekivana cena bila niža. Zbog toga je stekao utisak da postoji neujednačena praksa naplate, što je dodatno narušilo njegovo poverenje.

Istakao je i da ga ovakva iskustva kao gosta u zemlji odbijaju, ne samo zbog cene, već i zbog nedostatka transparentnosti u usluzi. Kako je naveo, jasna i poštena komunikacija je ključna za osećaj poverenja kod turista.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije korisnika, koji su imali različita mišljenja o situaciji. Dok su neki naveli da nikada nisu doživeli ništa slično i da bi takva praksa bila nezakonita, drugi su ponudili jednostavnije objašnjenje.

Prema jednom od komentara, u mnogim ugostiteljskim objektima problem nastaje zbog neažuriranih cenovnika, gde cene u meniju nisu usklađene sa trenutnim cenama. Takva praksa, kako navode, nije usmerena na turiste, već je rezultat lošeg vođenja poslovanja i nedovoljne ažurnosti.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje transparentnosti cena u ugostiteljstvu i važnosti jasnog prikaza troškova za sve goste, bez obzira na to da li su domaći ili strani posetioci.