Mnogi su u početku mislili da je projekat osuđen na propast, ali danas njegova kuća izgleda potpuno neprepoznatljivo.

Od ruine napravio kuću kao iz kataloga

Kuća koja je godinama bila zarasla u šumu i gotovo zaboravljena sada je potpuno renovirana.

Džastis je u novom videu pokazao završne radove oko imanja, uključujući:

prostor za vatru na ivici litice

kamene gabionske zidove

uređeni prilaz kući

sređeno dvorište

Posebno je istakao da su mu komšije pomagale gotovo svakog vikenda kako bi sve bilo završeno.

"Nisam se šišao 11 meseci"

Amerikanac je otkrio i zanimljiv detalj koji je mnoge nasmejao.

Obećao sam da se neću šišati niti brijati dok kuća ne bude završena — rekao je kroz smeh.

Kako tvrdi, renovacija je trajala čak 11 meseci, a pratioci su kroz više od 100 nastavaka pratili kompletnu transformaciju zapuštene kuće.

A onda je usledilo novo iznenađenje

Kada su svi mislili da je projekat završen, Džastis je šokirao pratioce novim potezom.

Otkrio je da je u međuvremenu kupio:

još jednu kuću za 3.000 evra

bunker za 8.000 evra

I to — u istoj ulici.

Na 400 metara odavde kroz šumu kupio sam još jednu kuću. A iza onog drveta i bunker — rekao je u videu.

Internet ne prestaje da komentariše

Njegova priča izazvala je ogromnu pažnju na društvenim mrežama, a mnogi pišu da je uspeo da uradi ono što bi malo ko pokušao.

Posebno ih fascinira činjenica da je od gotovo uništene kuće napravio dom koji danas izgleda kao luksuzna vikendica iz kataloga.

Džastis je najavio i veliki Jutjub dokumentarac u kojem će pokazati celu renovaciju i otkriti koliko ga je sve na kraju zaista koštalo.