Veverice mogu delovati simpatično dok ih posmatrate iz dvorišta ili kroz prozor, ali svaki baštovan zna da iza te „slatke“ životinje često stoji i ozbiljna šteta u bašti. Od praznih hranilica za ptice do iskopanih leja i oštećenih biljaka, veverica može postati pravi izazov za održavanje vrta.

Stručnjaci za kontrolu štetočina poručuju da ih ne možete potpuno ukloniti iz okoline, ali ih možete držati podalje pomoću prirodnih metoda koje već imate kod kuće.

Talog od kafe kao prirodni repelent

Jedan od najjednostavnijih trikova je upotreba taloga od kafe.

Stručnjaci objašnjavaju da veverice ne podnose određene jake mirise, a kafa je jedan od njih.

Kako se koristi:

pospite iskorišćen talog kafe oko ivica bašte

blago ga navlažite da se miris duže zadrži

fokusirajte se na leje i biljke koje želite da zaštitite

Ovaj trik može pomoći i u odvraćanju drugih životinja poput mačaka i glodara.

Ljuta paprika kao prirodna zaštita

Još jedna efikasna metoda je upotreba ljutih začina.

Mlevena čili paprika stvara neprijatnu barijeru za veverice, jer ne podnose ljutinu ni jak miris. Posipanje oko biljaka može ih sprečiti da prilaze i kopaju po zemlji.

Nana kao dugoročno rešenje

Sadnja nane (mente) smatra se jednim od najpraktičnijih prirodnih rešenja.

nana ima jak i prodoran miris koji vevericama smeta i dezorijentiše ih, pa izbegavaju područja gde raste.

Pošto se radi o biljci koja stalno raste, ovo je dugoročna i prirodna zaštita bašte bez dodatnog truda.

Na ovaj način, bez hemikalija i skupih preparata, moguće je značajno smanjiti štetu koju veverice prave u vrtu.