Priča o ljubimcima koji postaju viralne zvezde danas više nije retkost, ali u nekim slučajevima popularnost preraste u ozbiljan posao i izvor prihoda koji menja život.

Takav je slučaj jednog francuskog buldoga koji je postao internet senzacija, a njegovi snimci danas beleže milione pregleda i privlače pažnju brendova širom sveta.

Jedan snimak sve promenio

Popularnost psa po imenu Ti-Džej vremenom je prerasla u ozbiljan digitalni projekat, uz saradnje sa kompanijama, putovanja i promotivne kampanje koje su počele da donose značajne prihode.

Glavni akteri ove priče su Ti-Džej i njegov vlasnik, Dankan Tout (33) iz Kenta, koji je 2021. godine napravio Instagram nalog kao svojevrsni album uspomena za svog ljubimca.

Sve se promenilo kada je snimak psa kako se kupa postao viralan. Ubrzo su počele da stižu ponude za plaćene promocije, a profil je počeo da raste uz sve više humorističnih i putnih objava.

„Radio sam od jutra do večeri“

Zahvaljujući naglom rastu popularnosti i prihoda, Dankan je početkom 2025. godine napustio posao stolara i potpuno se posvetio upravljanju profilom svog psa.

Kako kaže, ranije je radio veoma intenzivno, uz svakodnevna putovanja i obaveze, pa mu je prelazak na ovaj posao doneo više slobode i fleksibilnosti.

Specijalan gost u hotelu

Od tada, Ti-Džej je ostvario brojne brend saradnje, boravio u luksuznim hotelima, putovao u Pariz, a najavljivano je i potencijalno putovanje u Njujork.

Iako na TikToku ima više od 700.000 pratilaca i desetine miliona pregleda, vlasnik ističe da pas nema nikakvu svest o svojoj popularnosti.

„On nema apsolutno pojma šta se dešava i to je najzabavnije“, kaže on, dodajući da ga ljudi sve češće prepoznaju upravo zbog ljubimca.

Priča o Ti-Džeju pokazuje kako jedan viralan trenutak može potpuno promeniti život – i pretvoriti kućnog ljubimca u globalni brend.