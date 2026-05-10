Jedna žena je nedavno podelila katastrofalno iskustvo prvog sastanka na društvenim mrežama, a ljudi ne mogu da veruju koliko je muškarac sa kojim je izašla bio grub.

Hejli Lena je rekla da je njen partner dogovorio odlazak u muzej i da se odlično provela, ali da su stvari krenule nizbrdo čim se sastanak završio. Hejli je u videu na TikToku objasnila da je izašla sa „41-godišnjim muškarcem“ koji je insistirao da je on isplanirao ceo sastanak.

Šokantna poruka

Dva dana nakon sastanka, poslao joj je poruku u kojoj je rekao da mu se njihov sastanak jako sviđa — a zatim je dodao 10 reči koje su je potpuno odvratile od ideje da ga ikada više vidi.

Napisao joj je:

„Da li želiš da mi platiš za kartu preko Pajpala?“

Odmah ga je blokirala

Hejli je rekla da joj je bilo veoma neprijatno tražiti novac za sastanak koji je on dogovorio, posebno zato što joj nije unapred rekao da očekuje da mu vrati novac. Zbog toga, kaže, ceo utisak o njemu je potpuno uništen, i sada razmišlja da se ponovo „zatvori u svoju ljušturu“ jer joj svet zabavljanja deluje previše čudno.

Uz video je napisala:

„Da li sam pogrešila što sam ga blokirala? Ovo je trebalo da bude moj pokušaj da se vratim zabavljanju. Bio je to moj prvi „prvi sastanak“ posle skoro dve godine, jer je moja prethodna veza bila spontana i nikada nismo imali taj nezgodni prvi sastanak. Vraćam se u svoj oklop kornjače — čudno je danas izlaziti“, piše Mirror.

Podeljena mišljenja ljudi

Ljudi u komentarima su bili podeljeni. Neki ljudi misle da je sasvim normalno podeliti troškove prvog sastanka, bilo da je u pitanju večera ili odlazak u muzej ili galeriju. Drugi, međutim, tvrde da se o tome mora razgovarati unapred, umesto da se traži novac posle sastanka.

Jedna osoba je napisala:

„Ja uvek delim troškove na sastancima. To je normalno.“

Drugi je dodao:

„Momci, sasvim je u redu podeliti troškove, ali to mora biti rečeno PRE sastanka, a ne nametnuto nakon toga.“