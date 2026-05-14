Sve je počelo kada je slučajni prolaznik pored uskog šumskog puta primetio nešto što je izgledalo kao bezazlen metalni odsjaj koji viri iz zemlje.

Nije ni slutio da će upravo taj trenutak dovesti do jednog od najvećih otkrića vikinškog zlata u poslednjih nekoliko decenija.

"Blago iz Rolda" potpuno zbunilo arheologe

Područje oko mesta Rold ubrzo je postalo centar intenzivnih istraživanja pod nadzorom stručnjaka iz North Jutland muzeja.

Svaki novi signal detektora za metal povećavao je napetost, a arheolozi su ubrzo shvatili da se nalaze pred izuzetnim otkrićem.

Pronađeno je čak šest masivnih zlatnih narukvica iz vikinškog perioda, a nalaz je dobio naziv "Blago iz Rolda".

Sve narukvice bile su od čistog zlata

Prema navodima stručnjaka, narukvice potiču iz perioda između 900. i 1000. godine nove ere, iz vremena kada je Harald Bluetooth učvršćivao vlast nad Danskom.

Ukupna težina pronađenog zlata iznosi neverovatnih 762,5 grama.

Arheolozi ističu da su samo dva vikinška zlatna nalaza u istoriji Danske bila veća od ovog.

Jedan detalj posebno je šokirao istraživače

Narukvice su pronađene potpuno netaknute i bez tragova sečenja ili deljenja, što je veoma neobično za vikinške predmete od plemenitih metala.

To je navelo stručnjake da veruju kako zlato nije služilo za trgovinu, već je imalo mnogo dublje značenje.

Pretpostavlja se da su narukvice bile simbol moći, bogatstva i političkog uticaja tadašnje elite.

Misterija zakopanog blaga i dalje traje

Pošto je svih šest predmeta pronađeno zajedno i pažljivo zakopano, arheolozi smatraju da je to urađeno namerno.

I dalje nije poznato da li je vlasnik pokušavao da sakrije blago tokom nemira ili je ono položeno u zemlju kao deo drevnog rituala.

Lokacija krije još tajni

Tačna lokacija nalazišta nije javno objavljena, a i vlasnik zemljišta i pronalazač želeli su da ostanu anonimni.

Stručnjaci sada detaljno analiziraju narukvice pre nego što budu predate nacionalnom danskom muzeju

Planirano je da "Blago iz Rolda" uskoro bude izloženo u istorijskom muzeju u Olborgu