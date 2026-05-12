Ipak, jedna devojka iz Mančestera tvrdi da je nakon poslednjeg iskustva zauvek odustala od takve kupovine.

Komoda je izgledala sasvim obično

Eli Henri kupila je polovnu drvenu komodu za svoj dom, a na prvi pogled ništa nije delovalo sumnjivo.

Komoda je imala nekoliko fioka i izgledala potpuno normalno, zbog čega ju je bez razmišljanja unela u stan.

Međutim, pravi šok usledio je tek kada je počela detaljno da je čisti.

Otvorila fioku i ostala zgrožena

Kako je objavila na TikToku, odlučila je da pregleda unutrašnjost fioka i prebriše nameštaj pre korišćenja.

Tada je primetila nešto skriveno ispod obloge u jednoj od fioka.

Toliko je loše da ne želim to da dodirujem - rekla je u videu.

Kada je pažljivo podigla papir, pronašla je fotografiju nagog muškarca skrivenu unutar komode.

"Šta ti radiš ovde?!"

Gornji deo fotografije bio je isečen, pa lice muškarca nije moglo da se vidi.

Eli je rukavicom prekrila intimne delove fotografije dok je snimala reakciju.

Šta ti radiš ovde? Šta radiš u mojim lepim novim fiokama?! Moraću da ih spalim - rekla je kroz smeh i šok.

Kasnije je objasnila da se fotografija nalazila ispod papira kojim su fioke bile obložene, zbog čega je nije primetila u prodavnici.

Posle svega odlučila da se reši komode

Nakon neprijatnog otkrića, Eli je rekla da više ne želi da zadrži kupljeni komad nameštaja.

Njen video brzo je postao viralan i izazvao podeljene reakcije na društvenim mrežama.

Internet podeljen zbog reakcije

Dok su jedni tvrdili da je situacija jeziva i bizarna, drugi smatraju da je njena reakcija preterana.

Ovo je kao kada ljudi pronađu skrivene poruke iza starih tapeta - napisala je jedna korisnica.

Ipak, drugi su poručili da nema razloga da baca komodu zbog jedne fotografije.

Samo očisti fioku i stavi novu oblogu - glasio je jedan od komentara.

Bez obzira na mišljenja, mnogi su priznali da bi i sami ostali potpuno zatečeni da ih ovakvo iznenađenje sačeka u polovnom nameštaju.