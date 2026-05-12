Ovoga puta sakrio je pet kriški lubenice bez semenki među desetinama gotovo identičnih ilustracija, a zadatak je mnogima zadao ozbiljnu glavobolju.

Imate manje od 25 sekundi da pronađete sve

Pravila deluju jednostavno:

Potrebno je da pronađete pet kriški lubenice koje nemaju semenke.

Međutim, upravo u tome leži problem.

Na prvi pogled sve kriške izgledaju potpuno isto, zbog čega veliki broj ljudi odustane već posle nekoliko sekundi.

Jedan detalj mnogima promakne

Autor mozgalice dao je malu pomoć za one koji nikako ne uspevaju da pronađu rešenje.

Kako navodi, čak tri kriške bez semenki nalaze se iznad crtanih zečeva na ilustraciji.

Ipak, ni taj trag nije mnogo pomogao pojedinim korisnicima koji tvrde da su satima gledali sliku bez uspeha.

Zašto su ovakve mozgalice toliko zarazne

Stručnjaci objašnjavaju da ovakve vizuelne zagonetke aktiviraju pažnju, koncentraciju i sposobnost opažanja detalja.

Mozak pokušava da razlikuje sitne promene među gotovo identičnim oblicima, zbog čega ovakve mozgalice brzo postaju veoma izazovne.

Upravo zato Dudolfove ilustracije redovno postaju viralne širom sveta.

Rešenje je dostupno ispod ilustracije

Ako niste uspeli da pronađete svih pet kriški lubenice bez semenki, ne brinite.

Rešenje zadatka nalazi se u galeriji iznad, za sve koji žele da provere koliko su bili blizu tačnog odgovora.