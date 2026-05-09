Pitanje deluje veoma jednostavno:

Koliko šibica vidite na slici?

Međutim, upravo tu nastaje problem. Dok jedni tvrde da ih ima osam, drugi vide deset, jedanaest ili čak dvanaest.

Mozak vas vara više nego što mislite

Psiholozi objašnjavaju da naš mozak često ne analizira detaljno ono što vidi, već pokušava da "dopuni" sliku na osnovu očekivanja.

U ovoj mozgalici najveću zabunu prave:

senke

refleksije

ugao fotografije

delimično zaklonjeni delovi

Zbog toga mnogi nesvesno računaju i odsjaje šibica kao prave predmete.

Gde većina pogreši?

Najveći problem nastaje kada ljudi pokušaju da prebroje šibice "na prvi pogled".

Vizuelni efekti stvaraju iluziju da se pojedini delovi ponavljaju, pa oko lako pomeša refleksiju sa stvarnim predmetom.

Stručnjaci savetuju da se slika posmatra polako i deo po deo, bez fokusiranja na sjaj i odsjaje.

Koji je tačan odgovor?

Prema zvaničnom rešenju, na slici se nalazi tačno 8 šibica.

Pet šibica stoji uspravno, dok su tri postavljene vodoravno i formiraju osnovu konstrukcije.

Sve ostalo što mnogi vide zapravo su samo refleksije i vizuelni efekti koji služe da zbune posmatrača.

Zašto su ovakve mozgalice dobre za mozak?

Iako deluju kao obična zabava za internet, stručnjaci tvrde da ovakve vizuelne mozgalice mogu biti odličan trening za mozak.

One podstiču:

koncentraciju

pažljivo posmatranje

kritičko razmišljanje

proveravanje prvog utiska

Upravo zato ovakvi zadaci redovno postaju viralni i izazivaju rasprave među ljudima koji su sigurni da vide potpuno različite stvari.

A vi? Koliko ste šibica prvo izbrojali?