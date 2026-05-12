"Ko voli Džej Di Vensa? Ko voli Marka Rubija? U redu. Zvuči kao dobra kandidatura. Džej Di je savršen. To bi bila savršena kandidatura. Uzgred, verujem da je to tim iz snova. Mislim da zvuče kao predsednički kandidat i potpredsednički kandidat", rekao je Tramp tokom večere u čast Nacionalne nedelje policije, prenosi danas portal Hil.

Politički stratezi i posmatrači su više puta dovodili u pitanje da li bi Tramp podržao Vensa umesto Rubija ili bi pozvao njih dvojicu da se kandiduju zajedno.

Njih dvojica su pitani u više navrata o svojim namerama za 2028. godinu, ali nijedan nije potvrdio nameru da pokrene predsedničku kampanju.

Umesto toga, rekli su da im je cilj da se fokusiraju na rad aktuelne administracije.

Međutim, u decembru 2025. godine Rubio je izjavio za "Vanity Fair" da će biti "jedan od prvih koji će podržati“ Vensa ako se potpredsednik na kraju kandiduje za Belu kuću.