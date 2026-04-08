Savremeno ugovaranje ljubavnih sastanaka sve češće prati niz neobičnih očekivanja i preteranih zahteva – od posedovanja automobila, preko plaćanja skupih večera, pa do dodatnih „uslova“. Zanimljivo je da takvi zahtevi danas više nisu vezani samo za žene, već ih sve češće postavljaju i muškarci.

Jedan takav primer nedavno je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Muškarac je, navodno, otkazao sastanak jer je od potencijalne partnerke tražio da mu unapred plati frizuru, garderobu, pa čak i prevoz do mesta susreta.

„Najveći crveni alarm koji sam ikada video“

„Sastanak je otkazan! Tražio sam od nje da mi plati frizuru i odeću, kao i prevoz do mesta gde treba da se nađemo, ali je odbila. Najveći crveni alarm koji sam ikada video. Izbegao sam metak“, napisao je on.

Objava je ubrzo postala viralna i izazvala lavinu reakcija.

„Šta misliš da si, Pepeljuga?“

Bez obzira na to da li je reč o šali ili stvarnoj situaciji, korisnici društvenih mreža nisu ostali ravnodušni. Komentari su se kretali od neverice do otvorenog podsmeha:

„Super za tebe, ipak si ti princeza koja traži princa na belom konju“,

„Šta misliš da si, Pepeljuga?“,

„Molim vas, neka mu neko kupi labelo“,

„Današnji muškarci zaista žele tretman princeza“,

„Ne ti – ona je izbegla metak“.

Ova situacija ponovo je otvorila pitanje granica i očekivanja u modernim odnosima, ali i toga gde prestaje standard, a počinje nerealnost.