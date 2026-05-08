Iako ljudi ovo često doživljavaju kao znak rasejanosti, loše koncentracije ili slabih socijalnih veština, psiholozi tvrde da razlog može biti potpuno suprotan. Zapravo, zaboravljanje imena tokom prvog susreta može da znači da je vaš mozak bio veoma aktivan.

Mozak tokom upoznavanja ne obrađuje samo ime

Kada prvi put upoznajemo nekoga, naš mozak pokušava da obradi mnogo više informacija od samog imena. U fokusu su govor tela, izraz lica, ton glasa, energija osobe i način na koji se ponaša u društvu.

Psihološke studije pokazuju da ljudi već nakon nekoliko sekundi formiraju prve utiske o sagovorniku — često i pre nego što zapamte njegovo ime.

Fenomen „tankog sečenja“ u psihologiji

Psiholozi Nalini Ambady i Robert Rosenthal opisali su fenomen poznat kao „thin slicing“ ili „tanko sečenje“.

Njihova istraživanja pokazala su da mozak neverovatno brzo procenjuje druge ljude na osnovu mikroizraza, držanja tela, pogleda i načina govora. Upravo zato tokom upoznavanja često više pažnje posvećujemo proceni osobe nego pamćenju njenog imena.

Radna memorija ima ograničen kapacitet

Dok pokušavamo da razumemo novu osobu i prilagodimo svoje ponašanje situaciji, naš sistem radne memorije postaje preopterećen.

Psiholozi Alan Baddeley i Graham Hitch objašnjavaju da radna memorija ima ograničen kapacitet za obradu informacija u realnom vremenu.

To znači da, kada je pažnja usmerena na socijalne signale i prvi utisak, manje mentalnog prostora ostaje za detalje poput imena.

Zašto su imena posebno teška za pamćenje

Imena su specifična jer često nemaju direktnu vezu sa postojećim znanjem. Lakše pamtimo zanimanje, mesto iz kog je neko ili zanimljivu priču koju nam ispriča, jer te informacije možemo da povežemo sa nečim poznatim.

Ime, sa druge strane, dolazi kao izolovana informacija i zbog toga lakše „ispari“ iz kratkoročne memorije.

Šta zapravo pamtimo nakon upoznavanja

Iako ime često zaboravimo, mozak pamti mnogo važnije detalje za buduću komunikaciju:

da li je osoba delovala prijatno

kakav je bio njen govor tela

koliko je delovala otvoreno ili zatvoreno

kakvu je energiju ostavila

kako smo se osećali tokom razgovora

Upravo ti emocionalni i neverbalni signali imaju najveći uticaj na prvi utisak.

Zaboravljanje imena nije znak loše pažnje

Psiholozi smatraju da ovo nije greška, već drugačiji stil socijalne percepcije. Neki ljudi prirodno više obraćaju pažnju na verbalne informacije poput imena, dok drugi intuitivno analiziraju kompletnu situaciju i emocije sagovornika.

Zato sledeći put kada zaboravite nečije ime odmah nakon upoznavanja — nemojte odmah misliti da ste nepažljivi. Moguće je da je vaš mozak jednostavno bio fokusiran na mnogo složeniji zadatak: razumevanje osobe ispred vas.