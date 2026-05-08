Autori mape navode da su podaci zasnovani na nacionalnim statistikama iz perioda od 2001. do 2020. godine i da su vrednosti prikazane u kilogramima.

Ipak, upravo ti podaci izazvali su pravu buru na internetu.

Balkan odmah privukao pažnju korisnika

Najviše komentara pojavilo se na Reddit, gde su korisnici analizirali rezultate i raspravljali o tome koliko mapa zaista prikazuje realno stanje u evropskim državama.

Mnogi su primetili da se zemlje Balkana nalaze među državama sa većom prosečnom težinom žena, dok su pojedinci kroz šalu za sve okrivili „domaću kuhinju“ i tradicionalna jela.

Komentari poput „mamine špagete“ i „balkanska trpeza je krivac za sve“ brzo su postali viralni.

Korisnicima posebno nisu jasni podaci za Britaniju

Veliki broj ljudi osporio je podatke za United Kingdom, tvrdeći da prosečna težina žena tamo deluje nerealno nisko u poređenju sa drugim evropskim državama.

„Ko je živeo u Britaniji zna da je situacija mnogo bliža Americi nego ostatku Evrope“, napisao je jedan korisnik, tražeći detaljnije izvore i metodologiju istraživanja.

Drugi su ukazali da podaci koji pokrivaju period od skoro 20 godina možda više ne oslikavaju današnje stanje.

Sama težina bez visine ne govori mnogo

Pojedini učesnici rasprave naglasili su da sama telesna težina bez informacije o prosečnoj visini nema previše smisla.

Mnogi su pokušali da objasne koliko ljudi često pogrešno procenjuju kako određena kilaža zapravo izgleda.

„Ljudi misle da je 75 kilograma mnogo više nego što jeste, a potcenjuju koliko je 50 kilograma zapravo malo za ženu prosečne visine“, glasio je jedan od popularnijih komentara.

Šta je danas „normalna“ težina?

Debata se ubrzo pretvorila u širu diskusiju o standardima lepote, zdravlju i tome šta se danas smatra normalnom telesnom težinom.

Neki korisnici smatraju da 75 kilograma nije ništa dramatično za prosečno visoku ženu, dok drugi ističu da ni ekstremno niska kilaža ne mora nužno da bude zdrava.

Na kraju, većina se složila u jednom — broj na vagi ne govori dovoljno bez konteksta načina života, visine i opšteg zdravstvenog stanja.

Ipak, mapa je još jednom pokazala koliko ovakve teme lako podele internet i pokrenu rasprave koje traju danima.