Šest otrovnih žaba je pronađeno je prošle nedelje u jednom toaletu na amsterdamskom aerodromu Shiphol.Primetio ih je putnik i pozvao radnike carinske kontrole.

Žabe su otkrivene u plastičnoj kutiji koja je bačena u kantu za otpatke, zajedno sa posudama sa mahovinom koje su korišćene da ih održe u životu. Carina je opisala žabe kao "plave, crne i žute" boje, a jedna je viđena kako se kreće u blizini toaleta, dok je preostalih pet još bilo u kanti.

Veruje se da su kupljene u Holandiji i namenjene za ilegalni transport u inostranstvo, kao i da su napuštene neposredno pre bezbednosne provere.

Holandski zvaničnici još istražulju odakle potiču i gde je trebalo da završe.

"Viđao sam i ranije čudne stvari, ali za 18 godina rada, ovo je prvi put da sam se susreo sa nečim sličnim", rekao je carinik za lokalne medije. Carina je napomenula da se inspekcije na aerodromima rutinski fokusiraju na sprečavanje trgovine životinjama i drugih oblika ilegalne trgovine.

Pored žaba, carina je saopštila da je tog dana konfiskovala i druge ilegalne predmete, kao što su ukrasi za glavu od perja egzotičnih ptica koji potpadaju pod stroga pravila CITES-a.

Vrsta žabe nazvana "otrovna strela" se smatra zaštićenom i otrovnom vrstom koja potiče iz tropskih kišnih šuma, a trgovina i transport su strogo regulisani međunarodnim pravilima.

Carina je žabe bezbedno primila i prebacila ih u Holandsku agenciju za bezbednost hrane i potrošačkih proizvoda, piše nltimes.