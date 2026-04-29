Neobična ideja jednog hostela u Ljubljana izazvala je buru reakcija – gostima se nudi prenoćište u šatorima postavljenim na krovu zgrade, i to po ceni većoj od 70 evra po noći.

Reč je o objektu u Miklošičevoj ulici, gde su šatori postavljeni na terasi na sedmom spratu. Ovakav vid smeštaja brzo je postao viralan na društvenim mrežama, ali je privukao i pažnju nadležnih službi.

Glavna tržišna inspektorka Andreja But potvrdila je da je slučaj već pod nadzorom.

„Tokom kontrole utvrdili smo da se u ponudi nalaze i šatori za noćenje, postavljeni na krovu poslovne zgrade u okviru registrovanog smeštajnog objekta“, navela je ona.

Inspekcija proverava bezbednost

Nadležni ističu da ovakav vid smeštaja nije nužno sporan, ali mora ispuniti sve zakonske uslove - posebno kada je reč o bezbednosti, pristupu krovu i infrastrukturi.

Zbog toga je slučaj prosleđen dodatnoj kontroli, kako bi se utvrdilo da li je prostor bezbedan za goste i da li ispunjava građevinske standarde.

Cena iznenadila mnoge

Iako deluje kao avanturistički smeštaj, cena noćenja u ovim šatorima u pojedinim terminima prelazi 70, pa čak i 75 evra. Upravo to je izazvalo najviše komentara – mnogi se pitaju da li ovakav doživljaj zaista vredi tog novca.

Granice kreativnosti u turizmu

Zakon dozvoljava i alternativne oblike smeštaja, ali ostaje pitanje koliko daleko ugostitelji mogu ići u potrazi za atraktivnim idejama.

Jedno je sigurno - ovaj „krovni kamping“ već je postao tema o kojoj svi pričaju, bilo da su oduševljeni ili potpuno zatečeni prizorom.