Kad nas neko zaista jako povredi, skloni smo da ga nazovemo psihopatom ili sociopatom, misleći pritom na osobu koja se ponaša prilično jezivo i čudno i nema ni mrvicu empatije.

Ono što je zajedničko i jednim i drugim je manjak empatije, nepridržavanje pravila, nepoštovanje drugih, potencijalna agresivnost i manjak odgovornosti – nikad se ni za šta ne osećaju odgovornim i za sve krive druge.

“Sociopate su okoreli lažljivci, ne znaju razliku između dobrog i lošeg i arogantni su”,objašnjava psihijatar sa Univerziteta Ajova Donald V. Blek. Psihopate takođe imaju ove karakteristike, a uz to su i vrlo egocentrični i emocionalno plitki.

Da biste shvatili da li imate posla sa ovakvom osobom, obratite pažnju na ove znakove. Ovo su sigurni znaci da je osoba u vašem okruženje sociopata:

1. Ne mare za vaše emocije

Sociopate ne razumeju vaša osećanja i nisu u mogućnosti da osete empatiju. Ovakve osobe ne pokazuju gotovo nikakvu reakciju na mnoge situacije koje bi kod većine drugih ljudi izazvale određenu reakciju. Ovo je prvi, ali i najočigledniji znak da imate posla sa sociopatom, ali se ovaj znak ne javlja na samom početku poznanstva. Mnoge sociopate su spretne u manipulisanju ljudima, pa će vas na početku druženja obasipati pažnjom i biće vam nakloni, dok će svoje pravo lice kasije pokazati.

2. Imaju česte promene raspoloženja

Sociopate su sklone čestim promenama raspoloženja. Oni vole da imaju potpunu kontrolu nad svim situacijama i često se dešava da "puknu" onda kada nešto nije po njihovom ili ugrožava njihov osećaj kontrole. Ako primetite da osoba često bez pravog razloga postaje besna, to može ukazivati da je reč o sociopati.

3. Nikome ne otkrivaju detalje svog života

Po pravilu, sociopati pre ili kasnije unište svaki odnos koji izgrade, a imaju vrlo malo bliskih prijatelja. To je u velikoj meri posledica činjenice da vrlo agresivno čuvaju svoj privatni život. Ako osobu naljute pitanja o porodici, drugim prijateljima, partneru ili nekim detaljima života, najverovatnije se radi o sociopati.

4. Na prvu loptu delju šarmantno

Sociopate, na prvi pogled, ništa ne odaje. Pri prvom susretu mogu delovati kao vrlo šarmantne i prijateljski nastrojene osobe. U prvi mah će vam upućivati komplimente, šaliti se i biti odlično raspoloženi. Ovakvim ponašanjem, sociopata, pokušava da preuzme kontrolu i manipuliše. Ako je na početku veze partner bio šarmantan, ali se brzo pretvorio u hladnu i neemotivnu osobu, ovo je vrlo jasan znak da imate posla sa sociopatom.

5. Često se služe lažima

Sociopati su skloni narcizmu i često su patološki lažovi. Uradiće sve samo kako bi mogli da vas drže pod kontrolom i kako biste radili ono što oni smatraju ispravnim.