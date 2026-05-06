Nostalgični prizori često nas vraćaju u vreme kada su kućni uređaji pravljeni da traju decenijama, a ne samo do isteka garancije.

Društvene mreže danas funkcionišu kao svojevrsne digitalne vremenske mašine, a jedna objava nedavno je pokrenula lavinu uspomena na odrastanje u Jugoslaviji, prizivajući prepoznatljiv “miris i zvuk” domova iz osamdesetih godina.

Fejsbuk stranica Muzej 80-ih Sarajevo podelila je fotografiju neobičnog uređaja uz pitanje: „Šta mislite da proverimo da li još radi?“

Objava je brzo privukla pažnju korisnika koji su pokušavali da odgonetnu čemu je služila ova „metalna kutija“ neobičnog dizajna, nekada čest detalj na policama širom domaćinstava.

Dok su mlađe generacije ostale zbunjene, stariji su gotovo odmah prepoznali predmet. Ubrzo je stigla i potvrda – uređaj je i dalje u funkciji, uprkos godinama.

Kako je objasnila jedna korisnica, reč je o osveživaču vazduha proizvedenom 1977. godine u Subotici, koji je uspešno “preživeo” selidbe, ratove i tehnološke promene.

Ovaj aparat nije bio samo praktičan, već i simbol vremena u kojem su, kako mnogi kažu, svakodnevne stvari bile jednostavnije, ali i dugotrajnije.

Dok se danas osveživači vazduha često kupuju kao potrošna roba, ovaj “veteran” iz Subotice podseća na preciznost nekadašnje industrije i filozofiju izrade proizvoda koji su trajali godinama, pa i čitav život.

Upravo takvi detalji – zvuk starog uređaja ili njegov prepoznatljiv dizajn – bude sećanja na detinjstvo i estetiku koja je obeležila čitave generacije.

Činjenica da aparat i danas radi dodatno objašnjava zašto se mnogi s nostalgijom okreću predmetima iz tog perioda, tražeći u njima kvalitet i duh vremena koji u savremenom, ubrzanom svetu sve više blede.