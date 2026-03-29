Tunel je dizajniran kao dva paralelna profila, svaki sa po dve trake saobraćaja, što omogućava istovremenu dvosmernu vožnju velikim brzinama. Gradnja je bila izuzetno zahtevna zbog visokih nadmorskih visina, iznad 3.000 metara, jakih klimatskih fluktuacija i slabog sadržaja kiseonika u atmosferi. Geološki sastav tla uključivao je mekane sedimente, zone pukotina i rizik od odrona, što je zahtevalo dinamična prilagođavanja metode bušenja. Delovi tunela prolaze kroz seizmički aktivne zone i područja s visokom podzemnom vodom, gde su tradicionalne TBM mašine kombinovane s klasičnim metodama podrške kako bi se obezbedila stabilnost i sigurnosne barijere.

Projekat

Projektanti su implementirali sisteme aktivnog praćenja stabilnosti stena, senzore za deformacije i ugrađene monitoring platforme kojima se predviđa i reaguje na mikropomake stenskih masa u realnom vremenu. Radnici su se suočavali s niskim temperaturama, retkim vazduhom i seizmičkom aktivnošću. Geološki slojevi uključivali su nestabilne sedimente i zone visokog pritiska podzemnih voda. Trasa tunela birana je tako da minimizira nadmorsku visinu i izbegne seizmički aktivne zone. Planirana je dvocevna konfiguracija sa po dve trake, čime se omogućava dvosmerni saobraćaj i sigurnosni protok u slučaju incidenta. Projektantski tim morao je da kombinuje geotehnička istraživanja sa satelitskim mapiranjem kako bi predvideo nestabilne sedimente i zone infiltracije podzemne vode. Segmentacija tunela omogućava kontrolisani proboj i precizno postavljanje primarnih obloga u visinskim i klimatski ekstremnim uslovima. Zbog velike nadmorske visine, radnici su radili u smenama s kontrolisanom oksigenacijom i sistemima hlađenja, dok su mašine modifikovane da funkcionišu pri smanjenom atmosferskom pritisku.

Unutrašnjost

Ovaj tunel koristi segmentnu armirano-betonsku oblogu s modularnim prstenovima, dugačkim 1,5 metara i debljine 30-35 centimetara. Beton je formulisan za otpornost na smrzavanje, abraziju i pritisak vode. U kritičnim zonama instalirani su dodatni sidroni i mikroinjektovane smese za zatvaranje pukotina. Svaka cev tunela ima paralelne drenažne kanale za preusmeravanje infiltracione vode i smanjenje opterećenja na oblogu. Višeslojna membrana i polimerni sloj postavljeni su pre sekundarne obloge. U kombinaciji s drenažnim kanalima i pumpama, omogućavaju kontrolisano ispuštanje vode, čime se obezbeđuje dugotrajna stabilnost tunela i zaštita putne površine. Sistem je posebno projektovan za zone s visokim pritiskom podzemnih tokova i seizmičku aktivnost. Ovaj tunel nije samo inženjersko čudo, on je i katalizator ekonomske integracije, povezujući velike urbane centre, smanjujući troškove transporta i poboljšavajući logističke mreže unutar Sinđanga, kao i ka ostatku kineskog kontinenta.