Dokazano je da određene namirnice pomažu u ublažavanju alergijskih tegoba.

Neke od njih sadrže prirodne antihistaminike i imaju snažno protivupalno dejstvo, što doprinosi smanjenju simptoma. One nikako nisu zamena za lekove (ako su neophodni), ali su efikasan saveznik koji može da olakša neprijatne i uporne tegobe.

Dokazno je da uravnoteženje imunog sistema uz pomoć odgovarajuće ishrane i lekovitog bilja može značajno ublažiti simptome sezonskih alergija. Evo koje namirnice treba da konzumirate ako vas muči polenska alergija:

Kiseli kupus

Fermentisani proizvodi od kupusa bogati su probioticima, koji jačaju imuni odgovor organizma i mogu smanjiti simptome alergija.

Lokalni sirovi, nepasterizovani med

Konzumiranje domaćeg meda na početku sezone alergija može pomoći u njihovom ublažavanju.

Crni luk

Sadrži flavonoid kvercetin, snažan antioksidans koji deluje kao prirodni antihistaminik. Pomaže u blokiranju stvaranja i oslobađanja histamina, kao i drugih supstanci povezanih sa alergijama i upalama.

Pomorandže

Bogate su vitaminom C, koji takođe deluje kao prirodni antihistaminik. Nizak nivo vitamina C često je povezan sa povećanim nivoom histamina, pa njegov unos može pomoći u smanjenju alergijskih reakcija.

Ananas

Sadrži bromelain, enzim sa snažnim protivupalnim dejstvom. Pomaže u smanjenju otoka u disajnim putevima, olakšava disanje i može ublažiti zapušenost sinusa. Takođe može doprineti smanjenju rizika od astme.

Losos

Bogat je omega-3 masnim kiselinama koje imaju protivupalni efekat. One pomažu u smanjenju reakcija organizma na alergene. Istraživanja pokazuju da osobe sa višim nivoom omega-3 masnih kiselina ređe imaju izražene simptome alergija.

Kurkuma

Sadrži kurkumin, snažan protivupalni sastojak koji sprečava oslobađanje histamina i pomaže u smanjenju otoka i iritacija.

Kada su lekovite biljke u pitanju, poznato je da kopriva ima protivupalno dejstvo i može blokirati histaminske receptore. Istraživanja pokazuju da može smanjiti simptome polenske groznice već nakon nedelju dana korišćenja. Najbolje je piti prohlađeni čaj iz prirode. Još jedna biljka efikasno deluje - reč je o ruzmarinu koji je snažan antioksidans koji smanjuje upale i utiče na imuni sistem.

Ova biljka sadrži jedinjena koja pomažu u ublažavanju alergijskih reakcija i simptoma astme, piše Edison Institute.