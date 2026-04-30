U tom procesu često potiskujemo sopstvene emocije, potrebe i strahove. Zato se neretko javlja osećaj umora, nezadovoljstva ili stagnacije – kao da stojimo u mestu iako se stalno krećemo.

Upravo u takvim trenucima jednostavan psihološki test može pomoći da bolje razumete sebe. Ovakvi testovi ličnosti zasnivaju se na takozvanom projektivnom mehanizmu – nesvesno prenosimo svoje unutrašnje stanje na oblike, slike ili simbole.

Kako funkcioniše ovaj test ličnosti?

Zatvorite oči na trenutak i zamislite tri jednostavna oblika: kvadrat, trougao i krug. Bez razmišljanja, izaberite onaj koji vam prvi „padne na pamet“ ili vam deluje najprivlačnije.

Vaš izbor može otkriti mnogo o vašim emocijama, strahovima i načinu na koji se nosite sa izazovima.

Kvadrat – potreba za zaštitom i kontrolom

Ako ste izabrali kvadrat, moguće je da ste kroz život razvili određene emocionalne „zidove“. Možda ste prošli kroz iskustva koja su vas naučila da budete oprezni i da ne verujete lako drugima.

Ovo se može ispoljiti kroz potrebu za kontrolom, distancu u odnosima ili izbegavanje bliskosti. Ipak, važno je znati da je moguće postepeno graditi osećaj sigurnosti bez zatvaranja prema svetu.

Trougao – ambicija koja ne dozvoljava predah

Izbor trougla često ukazuje na osobu koja stalno teži napretku. Ambicija vas pokreće, ali može dovesti do toga da nikada ne budete u potpunosti zadovoljni postignutim.

Ako se prepoznajete u ovome, možda je vreme da naučite da zastanete, odmorite i uživate u onome što ste već ostvarili.

Krug – potreba za prihvatanjem

Ako vam je najbliži krug, verovatno vam je važno mišljenje drugih ljudi. Težite harmoniji, odnosima i prihvatanju, ali ponekad možete zapostaviti sopstvene potrebe.

Ključ je u tome da pronađete balans između želje da budete voljeni i izgradnje unutrašnjeg samopouzdanja.

Šta treba da zapamtite?

Važno je naglasiti da ovakvi psihološki testovi nisu dijagnoza, već alat za samorefleksiju. Oni vam mogu pomoći da postavite prava pitanja i bolje razumete sopstvene reakcije.