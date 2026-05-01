Samo oni sa izraženim osećajem za detalje i logičko razmišljanje uspevaju da pronađu tačno rešenje – i to za manje od deset sekundi!

Kako izgleda mozgalica?

Zagonetka se sastoji od četiri čaše sa vodom, koje na prvi pogled deluju potpuno isto. Međutim, u svakoj čaši nalazi se različit predmet:

makaze

spajalica

gumica

ručni sat

Upravo ovi predmeti čine ključ razumevanja zadatka.

U čemu je trik?

Iako sve čaše izgledaju jednako pune, jedna zapravo sadrži više vode. Razlika nije odmah vidljiva, što ovu mozgalicu čini posebno izazovnom.

Rešenje se krije u osnovnim principima fizike – zapremini i istiskivanju tečnosti. Predmeti različite veličine i materijala zauzimaju različit prostor u vodi, što direktno utiče na nivo tečnosti u čaši.

Kako da dođete do rešenja?

Da biste tačno odgovorili:

ne posmatrajte samo nivo vode

obratite pažnju na veličinu predmeta

razmislite koliko prostora svaki predmet zauzima

Rešenje mozgalice

Ako niste uspeli da rešite zagonetku za 10 sekundi, evo odgovora:

Čaša sa najmanjim predmetom sadrži najviše vode, jer je istisnuto najmanje tečnosti.

Zato je najpunija čaša označena slovom B.