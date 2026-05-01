Samo oni sa izraženim osećajem za detalje i logičko razmišljanje uspevaju da pronađu tačno rešenje – i to za manje od deset sekundi!
Kako izgleda mozgalica?
Zagonetka se sastoji od četiri čaše sa vodom, koje na prvi pogled deluju potpuno isto. Međutim, u svakoj čaši nalazi se različit predmet:
- makaze
- spajalica
- gumica
- ručni sat
Upravo ovi predmeti čine ključ razumevanja zadatka.
U čemu je trik?
Iako sve čaše izgledaju jednako pune, jedna zapravo sadrži više vode. Razlika nije odmah vidljiva, što ovu mozgalicu čini posebno izazovnom.
Rešenje se krije u osnovnim principima fizike – zapremini i istiskivanju tečnosti. Predmeti različite veličine i materijala zauzimaju različit prostor u vodi, što direktno utiče na nivo tečnosti u čaši.
Kako da dođete do rešenja?
Da biste tačno odgovorili:
- ne posmatrajte samo nivo vode
- obratite pažnju na veličinu predmeta
- razmislite koliko prostora svaki predmet zauzima
Rešenje mozgalice
Ako niste uspeli da rešite zagonetku za 10 sekundi, evo odgovora:
Čaša sa najmanjim predmetom sadrži najviše vode, jer je istisnuto najmanje tečnosti.
Zato je najpunija čaša označena slovom B.
