Pitanje koje se često postavlja na forumima i platformama poput Reddit jeste: „Ko je dečak sa palente i gde je danas?“ Mnogi ga upoređuju sa poznatim licem sa Kinder ambalaže, čiji je identitet odavno otkriven. Međutim, istina o dečaku sa palente znatno je drugačija i za mnoge iznenađujuća.

Naime, dečak sa ambalaže čuvene „Mitrosrem“ palente, koju je kasnije preuzeo Dr. Oetker, zapravo nije stvarna osoba. Reč je o ilustraciji nastaloj krajem sedamdesetih godina prošlog veka, koju je osmislio dizajner kako bi stvorio prepoznatljiv i dugotrajan vizuelni identitet proizvoda. Upravo zahvaljujući toj ilustraciji, palenta je postala jedan od najprepoznatljivijih prehrambenih proizvoda u regionu.

Zbog toga što nije u pitanju fotografija već crtež, pravi identitet dečaka nikada nije postojao, niti može biti otkriven. Ipak, njegov lik – plavokosi dečak sa velikom kašikom – ostao je duboko urezan u sećanju generacija koje su odrastale uz ovaj proizvod. Njegov bezbrižan izraz lica i jednostavan dizajn učinili su ga simbolom detinjstva i tradicionalnog doručka.

Za razliku od drugih brendova koji su menjali dizajn ambalaže kroz godine, ovaj lik ostao je gotovo nepromenjen, što je dodatno doprinelo njegovoj popularnosti i prepoznatljivosti. Upravo ta „zamrznutost u vremenu“ stvorila je utisak da je reč o stvarnoj osobi, zbog čega se i danas mnogi pitaju ko stoji iza tog lica.

Na kraju, misterija „dečaka sa palente“ ima jednostavno objašnjenje – u pitanju je umetnička ilustracija koja je postala kultni simbol. Iako ne postoji stvarni model, njegov lik nastavlja da živi kroz sećanja i rafove prodavnica, kao jedan od najuspešnijih primera dizajna ambalaže na ovim prostorima.