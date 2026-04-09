Džek rasel terijer voli da gleda crtane filmove, ali ne može se potpuno opustiti bez svoje omiljene igračke. Video prikazuje trenutak kada pas shvati da je zaboravila igračku i njenu odlučnu potragu za njom.

Sve počinje kada vlasnica uzme daljinski upravljač, a na ekranu se pojavljuje pitanje: „Da li je prerano za crtane filmove?“. To je znak za Marsi, koja odmah utrčava u sobu i skače na kauč da zauzme njeno mesto. Dok vlasnica traži svoj omiljeni crtani film „Blui“, Marsi skače sa kauča od uzbuđenja i počinje da skače ispred televizora.

Vrativši se na kauč, Marsi se iznenada ukoči. Shvata da joj nešto nedostaje, njena omiljena igračka. Pas zatim počinje brzu pretragu celog kauča, pa čak i proverava ispod ćebeta svoje vlasnice.

Kada vlasnica pita gde je njena igračka, Marsi žuri sa kauča u potrazi za njom. Vlasnica je prati kamerom dok pas pronalazi njenu plišanu igračku i odmah se vraća sa njom. Nakon što je osigurala igračku, ona skače nazad na svoje mesto i gleda vlasnicu kao da joj govori da sada mogu da nastave.

Sa igračkom čvrsto u ustima, konačno je spremna da uživa u crtanom filmu.

Međutim, uzbuđenje je očigledno bilo preveliko. Ubrzo joj se oči počinju zatvarati i ona na kraju zaspi sa plišanom igračkom u ustima, potvrđujući natpis sa početka videa da je možda ipak bilo prerano za crtane filmove za nju. Njena slatka rutina oduševila je korisnike, sakupivši više od 30 hiljada lajkova, a mnogi su u komentarima podelili kakve televizijske rituale imaju njihovi ljubimci.