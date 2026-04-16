Kada je desetogodišnja Kaela Polkinghorn zamolila NASA-u da ponovo proglasi Pluton planetom, nije očekivala da će joj odgovoriti sam šef agencije.

Učenica četvrtog razreda iz Tampe, grada u američkoj državi Floridi, postala je opčinjena planetom Pluton tokom školske ekskurzije u Muzej nauke i inovacija. Gledala je film koji prikazuje osam planeta okupljenih oko Sunca, dok je Pluton izostavljen i prikazan kako „tužno“ stoji sa strane. Bila je dirnuta tim prizorom, pa su ona i njeni školski drugovi napisali pismo NASA-i tražeći da mu se vrati status planete.

Međunarodna astronomska unija (MAU) ga je reklasifikovala kao patuljastu planetu. Prema toj definiciji, planeta mora biti okrugla i „čista u svojoj orbiti“, tj. gravitaciono dominirati svojim prostorom.

Pošto Pluton ne ispunjava drugi uslov, broj zvaničnih planeta je smanjen sa devet na osam, što je izazvalo dugoročne diskusije i emocionalne reakcije.

Pluton takođe ima snažnu istorijsku dimenziju. Godine 1930. otkrio ga je Klajd Tombo u opservatoriji Louel u Arizoni, što je bio važan trenutak za američku astronomiju. Ta veza se nastavlja i danas, pa ga je guvernerka Kejti Hobs proglasila zvaničnom planetom države Arizona 2024. godine.

U početku je Kaelino pismo bilo namenjeno samo NASA-i, ali nakon što ga je porodični prijatelj objavio na društvenim mrežama, priča se brzo proširila. U roku od nekoliko sati, šef NASA-e Džared Isakman je odgovorio, napisavši: „Kaela, istražujemo ovo.“ Njegov odgovor je stigao baš kada se misija Artemis II vraćala na Zemlju, privlačeći pažnju javnosti.

Iako NASA ne može samostalno da promeni odluku Međunarodne astronomske unije, njen stav i dalje ima težinu u naučnoj zajednici. Neki naučnici, poput planetarnog fizičara Filipa Mecgera, veruju da bi Pluton mogao biti planeta zbog svoje složene geologije i aktivne površine, uprkos činjenici da deli orbitu sa drugim objektima.

Za Kaelu je, međutim, stvar jednostavnija. Ona je oduševljena što je Pluton mali i „sladak“, a posebno joj se sviđa region u obliku srca na njegovoj površini koji su fotografisale svemirske sonde. Njena želja da postane astronautkinja i jednog dana otputuje na Pluton samo pokazuje koliko ju je ova tema inspirisala, piše Mashable.