Iako je raspolagala bogatstvom koje bi danas vredelo milijarde dolara, živela je krajnje skromno, gotovo na ivici siromaštva. Upravo zbog toga dobila je nadimak „Veštica sa Vol strita“.

Rođena davne 1834. godine u bogatoj porodici, Heti je još kao devojčica pokazivala neobičan odnos prema novcu. Dok su druga deca trošila džeparac na slatkiše, ona je svaki novčić nosila u banku. Već sa trinaest godina vodila je porodične finansije, a ubrzo je shvatila da je svet berze mesto gde želi da gradi svoju budućnost.

Pametnim ulaganjima i nasledstvom stekla je ogromno bogatstvo. Kupovala je obveznice, nekretnine i železnice, a vremenom je postala jedna od najuticajnijih finansijskih figura u Americi. Čak su i velike institucije i gradovi pozajmljivali novac od nje.

Ipak, ono što je najviše šokiralo javnost nije bilo njeno bogatstvo, već način života. Heti Grin je godinama nosila istu crnu haljinu, izbegavala trošenje na osnovne stvari i živela bez grejanja i tople vode. Hranu je kupovala na najjeftinijim mestima, a čak je i sapun smatrala nepotrebnim troškom.

Njena ekstremna štedljivost imala je i ozbiljne posledice. Najpotresnije priče vezane su za njenu decu, kojima često nije pružala adekvatnu negu. Njena opsesija štednjom išla je toliko daleko da je izbegavala i medicinsku pomoć, što je dodatno učvrstilo njen mračni imidž u očima javnosti.

Uprkos svemu, ostala je zapamćena kao žena koja je savršeno razumela novac i tržište. Do kraja života posedovala je hiljade nekretnina i ogromno finansijsko carstvo.

Kada je preminula 1916. godine, iza sebe je ostavila bogatstvo vredno milijarde. Ipak, sudbina njenog novca bila je potpuno drugačija od njenog života – deo je kasnije završio u dobrotvornim fondovima, pomažući onima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

Priča o Heti Grin i danas izaziva nevericu. Ona je najbolji primer da ogromno bogatstvo ne mora nužno da znači i kvalitetan život.