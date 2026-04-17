Ovakve neobične poruke možda deluju kao šifra, ali zapravo otkrivaju zanimljiv način na koji naš mozak funkcioniše. Kada u tekstu vidimo kombinaciju slova, brojeva i znakova, ne uključujemo deo mozga zadužen za matematiku – već sve „čitamo“ kao da su u pitanju malo izmenjena slova.

Ovaj stil pisanja poznat je kao „leet govor“ (1337), nastao još osamdesetih i devedesetih među hakerima i gejmerima. Ideja je bila jednostavna – zameniti slova brojevima i simbolima kako bi poruke bile teže za razumevanje i izbegle cenzuru.

Na primer, brojevi poput 3, 4 ili 7 često zamenjuju slova E, A i T, pa rečenice na prvi pogled deluju nečitko, iako ih mozak brzo „prevede“.

Španski kognitivni naučnik Džon Andoni Dunabeitia objašnjava da mozak ima sposobnost da ignoriše sitne nepravilnosti u pisanju. Kada čitamo, ne fokusiramo se na svaki znak pojedinačno, već prepoznajemo celu reč kao celinu. Zato nam i ovakvi „iskrivljeni“ tekstovi postaju razumljivi.

Zanimljivo je da mlađe generacije, koje su odrasle uz internet, mnogo lakše čitaju ovakve poruke, dok starijima treba malo više vremena da ih „dešifruju“.

Ako želite da testirate sebe, pokušajte da pročitate sledeću rečenicu:

4l1 n4 kr4ju, 5v47k0 81 7r3840 8171 u 574nju pr0č17471 0v4k4v 73k57.

Ako ste uspeli brzo – vaš mozak radi punom parom.