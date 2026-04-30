Važno je naglasiti da država ne određuje fiksnu mesečnu platu, već isključivo cenu rada po satu, zbog čega minimalac varira iz meseca u mesec u zavisnosti od broja radnih sati.
Koliki minimalac se isplaćuje u aprilu
U aprilu se isplaćuje plata za mart, a kako je mart 2026. imao 176 radnih sati, minimalna zarada iznosi:
176 × 371 = 65.296 dinara neto
Zvanični iznosi minimalca po mesecima (prvi deo godine)
Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u 2026. godini izgleda ovako:
Januar – 176 sati → 65.296 dinara
Februar – 160 sati → 59.360 dinara
Mart – 176 sati → 65.296 dinara
April – 168 sati → 62.328 dinara
Maj – 168 sati → 62.328 dinara
Jun – 176 sati → 65.296 dinara
Zašto minimalac nije isti svakog meseca
Razlog je jednostavan – svaki mesec ima drugačiji broj radnih sati.
Minimalna zarada se zato kreće u sledećim okvirima:
160 sati → 59.360 dinara
168 sati → 62.328 dinara
176 sati → 65.296 dinara
184 sata → 68.264 dinara
Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara.
Koliki je najmanji, a koliki najveći minimalac
Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa 160 radnih sati, dok u mesecima sa najvećim fondom sati plata može preći 68.000 dinara, što je najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.
Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos zavisi od kalendara.
U aprilu 2026. radnicima na minimalcu stiže 65.296 dinara neto.
