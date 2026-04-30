Važno je naglasiti da država ne određuje fiksnu mesečnu platu, već isključivo cenu rada po satu, zbog čega minimalac varira iz meseca u mesec u zavisnosti od broja radnih sati.

Koliki minimalac se isplaćuje u aprilu

U aprilu se isplaćuje plata za mart, a kako je mart 2026. imao 176 radnih sati, minimalna zarada iznosi:

176 × 371 = 65.296 dinara neto

Zvanični iznosi minimalca po mesecima (prvi deo godine)

Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u 2026. godini izgleda ovako:

Januar – 176 sati → 65.296 dinara

Februar – 160 sati → 59.360 dinara

Mart – 176 sati → 65.296 dinara

April – 168 sati → 62.328 dinara

Maj – 168 sati → 62.328 dinara

Jun – 176 sati → 65.296 dinara

Zašto minimalac nije isti svakog meseca

Razlog je jednostavan – svaki mesec ima drugačiji broj radnih sati.

Minimalna zarada se zato kreće u sledećim okvirima:

160 sati → 59.360 dinara

168 sati → 62.328 dinara

176 sati → 65.296 dinara

184 sata → 68.264 dinara

Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara.

Koliki je najmanji, a koliki najveći minimalac

Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa 160 radnih sati, dok u mesecima sa najvećim fondom sati plata može preći 68.000 dinara, što je najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.

Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos zavisi od kalendara.

U aprilu 2026. radnicima na minimalcu stiže 65.296 dinara neto.