Jedan student blokader pokazao je "neverovatnu" dozu mudrosti tokom gostovanja u "Utisku nedelje".



On je tokom emisije nekoliko puta pokušavao nešto da kaže, samo da bi na kraju u potpunosti "zablokirao" i ostao nem. Situacija je bila toliko neprijatna da je čak i voditeljka Olja Bećković bila primorana da uz nelagodan izraz lice kaže:

- Dobro, ne morate da kažete.

Da li neko zaista očekuje da bi ovakav tip ličnosti mogao da vodi Srbiju u vreme globalnih sukoba, a ne ume rečenicu da sastavi!

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