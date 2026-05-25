Za mnoge ljude jutro zapravo počinje tek kada zamiriše prva šoljica sveže skuvane kafe. Bez obzira na to da li volite domaću, espreso ili produženu kafu bez šećera, ovaj napitak je postao neizostavan deo svakodnevice širom sveta.

Ipak, uprkos tome što svakodnevno pijemo milione šoljica, o kafi i dalje postoje brojne zanimljivosti koje većina ljudi ne zna. Donosimo pet fascinantnih činjenica koje će vam potpuno promeniti pogled na omiljeni jutarnji ritual.

1. Kafa zapravo nije zrno

Iako se često koristi izraz „zrno kafe“, kafa botanički gledano uopšte nije zrno niti mahunarka. Ono što pijemo zapravo potiče iz koštice ploda koji raste na grmu kafe.

Plod veoma podseća na trešnju – crven je, sladak i potpuno jestiv. Kada sazri, bere se, a zatim se uklanja mesnati deo kako bi ostala koštica koja se suši, prži i melje. Upravo od nje nastaje kafa kakvu poznajemo.

2. Najskuplja kafa na svetu nastaje na neobičan način

Jedna od najskupljih kafa na svetu zove se Kopi Luwak, a njena cena može da dostigne i do 1.000 evra po kilogramu.

Ova kafa proizvodi se u Indoneziji uz pomoć azijske cibetke, životinje koja jede zrele plodove kafe. Pošto ne može da svari unutrašnju košticu, ona prolazi kroz digestivni sistem gde fermentiše pod uticajem enzima i želudačne kiseline.

Nakon toga zrna se pažljivo čiste, prže i koriste za pripremu napitka za koji ljubitelji tvrde da ima posebno blag i bogat ukus bez izražene gorčine.

3. Finci su najveći ljubitelji kafe na svetu

Mnogi bi pomislili da najviše kafe piju Italijani ili Turci, ali statistika pokazuje drugačije.

Prema podacima Međunarodne organizacije za kafu, stanovnici Finske drže svetski rekord u konzumaciji kafe. Prosečan Finac godišnje popije oko 12 kilograma kafe, što je u proseku između četiri i pet šoljica dnevno.

Stručnjaci smatraju da hladne i duge nordijske zime imaju veliki uticaj na ovu naviku.

4. Kafa je nekada bila zabranjena u Evropi

Kada je kafa stigla u Evropu tokom 16. veka, mnogi verski lideri gledali su na nju sa nepoverenjem. Zbog porekla iz islamskog sveta i stimulativnog dejstva, pojedini sveštenici nazivali su je „đavoljim napitkom“.

Legenda kaže da je papa Kliment VIII odlučio da lično proba kafu pre nego što donese odluku o zabrani. Napitak mu se toliko dopao da je navodno izjavio kako bi bila šteta zabraniti nešto tako ukusno.

Nakon toga kafa je veoma brzo postala popularna širom Evrope.

5. Prva veb-kamera nastala je zbog kafe

Prva veb-kamera u istoriji nastala je zahvaljujući grupi naučnika sa Univerziteta Kembridž početkom devedesetih godina.

Istraživače je nerviralo to što su stalno silazili do kuhinje samo da bi otkrili da je bokal sa kafom prazan. Kako bi rešili problem, postavili su kameru koja je na svakih nekoliko sekundi slala sliku bokala na njihove računare.

Tako su mogli da provere ima li kafe bez ustajanja sa stolice, a upravo taj sistem smatra se prvom funkcionalnom veb-kamerom na svetu.