Radna nedelja pred nama donosi mnogo promena na poslovnom planu. Dok će neki znakovi konačno videti rezultate svog truda kroz veću zaradu, drugi će morati da budu oprezni kako ne bi pokvarili odnose sa nadređenima ili propustili važnu priliku. Evo šta zvezde poručuju za svaki znak.

Ovan

Pred vama je period u kojem će se ceniti inicijativa. Ako imate ideju koju dugo odlažete, sada je vreme da je predstavite. Moguć je dodatni prihod kroz privatni posao ili honorarni angažman.

Bik

Finansije ostaju stabilne, ali nije trenutak za rizična ulaganja. Strpljenje će vam doneti više koristi nego brzopletost. Nadređeni primećuju vaš trud.

Blizanci

Bićete u centru pažnje. Vaše komunikacione veštine mogu vam otvoriti nova vrata i doneti zanimljive poslovne kontakte. Moguć je razgovor o povišici.

Rak

Nedelja pogodna za pregovore, sastanke i dogovore. Sve što zahteva uveravanje drugih ide vam od ruke. Postoji mogućnost novčane nagrade ili bonusa.

Lav

Pazite na rokove i obaveze. Jedan previd mogao bi da izazove nezadovoljstvo nadređenih. Nije vreme za sukobe ni dokazivanje po svaku cenu.

Devica

Poslovna situacija se stabilizuje. Kolege će vam biti velika podrška, a jedan projekat koji vas je opterećivao konačno ulazi u mirniju fazu.

Vaga

Pred vama je profitabilan period. Svaka dodatna prilika za zaradu može se pokazati veoma isplativom. Ne odbacujte nove poslovne ponude.

Škorpija

Novac dolazi kroz posao koji već radite, ali i kroz kontakte koje ste ranije ostvarili. Dobra nedelja za planiranje budućih investicija.

Strelac

Moguće su greške zbog žurbe. Ako želite da sačuvate ugled i poziciju, proveravajte sve dva puta. Ne ulazite u rasprave sa autoritetima.

Jarac

Vaše ideje konačno dolaze do izražaja. Šefovi primećuju vaš rad i spremni su da vam daju više odgovornosti. Finansijska situacija ide nabolje.

Vodolija

Neočekivane finansijske prilike mogu vas prijatno iznenaditi. Dobar je trenutak za planiranje budžeta i dugoročnih ciljeva.

Ribe

Moguć je priliv novca koji niste očekivali. Takođe, neko iz poslovnog okruženja mogao bi da vam predloži saradnju koja se kasnije pokazuje veoma isplativom.

Savet nedelje: Ne potcenjujte male prilike. Upravo one mogu doneti najveću promenu u narednim mesecima.