Snimak iz Splita za samo dva dana prikupio je više od 400.000 pregleda i postao viralan na TikToku. Razlog je nesvakidašnja scena koja je zbunila, ali i nasmejala mnoge – starija žena u električnim kolicima vozila se putem, dok se iza nje formirala kolona vozila.

Na snimku, uz natpis „Samo u Splitu“, vidi se kako se žena kreće svojom trakom, bliže sredini puta. U jednom trenutku iza nje nailazi gradski autobus, dok automobili pokušavaju da je obiđu i nastave vožnju. Ova neobična situacija brzo je postala hit na mrežama, a komentari su se nizali.

„Ko je ta diva?“, „Ok brate, šta je ovo?“, „Najnormalnije jutro u Splitu“, „Ovo drugi put vidim“, samo su neke od reakcija korisnika.

Pojedini su povukli paralelu sa drugim prevoznim sredstvima koja su danas sve češća na ulicama: „Ako mogu trotineti, zašto ne bi mogla i ona?“ i „Kad mogu električni skuteri, može i ona“, pisali su, uz dozu humora i iznenađenja.