Rituali vlaške magije na ovim prostorima opstaju vekovima gotovo nepromenjeni, baš kao i način na koji se prenose bajalice i znanja. Iako su Vlasi dugo skrivali svoje običaje, jer su bili osuđivani od strane crkve i društva, interesovanje za ovu vrstu ezoterije nikada nije nestalo.

Za najmoćnije vračare često se veruje da ne žive u luksuzu, niti traže pažnju javnosti. Naprotiv – one biraju povučen život, daleko od grada, najčešće u selima i planinskim krajevima.

Upravo takva je i Jovanka Žitea iz sela Jabukovac, žena koju mnogi nazivaju kraljicom vlaške magije.

Strah i znatiželja u selu

Kada su novinari pokušali da pronađu Jovanku, meštani su reagovali podeljeno – neki sa neodobravanjem, drugi sa očiglednim strahom.

„Šta će vam ona, eno je na kraju sela, sami je nađite“, rekao je jedan od njih, izbegavajući da kaže više.

Kada je ugledala nepozvane goste, Jovanka je u prvi mah reagovala oštro, nezadovoljna što su došli pred praznike. Ipak, kada je čula da su novinari, pozvala ih je da uđu.

U skromnom dvorištu, okruženom starim stvarima i visokom travom, dočekala ih je žena koja, uprkos godinama, i dalje izaziva pažnju.

„Moj život je pun svega – i lepog i ružnog. Ljudi me osuđuju, ali me komšije ipak poštuju“, kaže Jovanka.

Kako je, kako tvrdi, dobila moć

Jovanka veruje da njene sposobnosti potiču iz neobičnog događaja iz mladosti.

„Čuvala sam ovce po lepom vremenu, a onda se naglo naoblačilo. Počela je kiša i grom je udario blizu mene. Jedva sam ostala živa. Te noći su mi u snu došle tri vile – one su me spasile i rekle mi da od tada moram da pomažem ljudima“, priča ona.

Od tada, kako kaže, pomaže svima koji joj dođu na vrata – osim za praznike, kada ne radi rituale.

„Jednom sam odbila ženu i iste noći su me vile upozorile da to ne smem da radim. Od tada nikoga nisam vratila bez pomoći.“

Pravila kojih se drži

Jovanka tvrdi da svako ko dolazi kod nje mora biti kršten, uključujući i članove porodice.

„Ako nisu, crna magija može da pređe na decu“, objašnjava.

Kaže i da najviše veruje kartama: „One su najiskrenije. Pasulj i kukuruz znaju da prevare.“

Privatni život daleko od očiju javnosti

Iako je poznata po onome što radi, malo ko zna detalje iz njenog života. Ima više od 80 godina, rođena je u Jabukovcu i nikada nije želela da ode iz tog sela.

Bila je najmlađe dete u porodici sa dva brata i, kako kaže, nikada joj ništa nije falilo.

Udavala se tri puta. Prvi brak završio se zbog prevare, drugi sporazumno, dok je treći napustila jer nije želela da se seli.

„Svima sam rekla – kad izađete kroz kapiju, više se ne vraćate. I tako je i bilo“, kaže bez zadrške.

Danas živi sa sinom Vojom, koji je podržava i deli interesovanje za ezoteriju.

„Nisam ja bajala zbog muškaraca“

Na pitanje o njenoj privlačnosti i brojnim udvaračima, Jovanka ima zanimljivo objašnjenje:

„Nije to zbog magije. Tada se nisam ni bavila tim stvarima. Ja sam škorpija u horoskopu – žene u tom znaku znaju da budu fatalne“, kaže uz osmeh.

Sukob sa crkvom

Jedan od najtežih trenutaka u njenom životu bio je, kako tvrdi, kada joj je zabranjen ulazak u crkvu.

„Htela sam da se pričestim i da operem svoje grehove, ali su mi rekli da ne žele da ispovedaju vračare i da ne smem da dolazim“, priča Jovanka.

Ipak, kaže da je to nije slomilo.

„Imam ja svoju vezu sa Bogom“, dodaje.

„Pomažem, ne činim zlo“

Jovanka ističe da se ne bavi crnom, već belom magijom. Njena uloga je, kako tvrdi, da skida negativnu energiju, gleda u karte i pomaže ljudima u nevolji.

Kaže da joj dolaze ljudi sa svih strana – Srbi, Rumuni, Grci, Rusi – što potvrđuju i meštani sela, piše Espreso.rs.

I dok jedni u njoj vide poslednju nadu, drugi je i dalje posmatraju sa strahom. Ali jedno je sigurno – priča o Jovanki Žitei i dalje intrigira i deli javnost.