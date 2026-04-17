Incident se dogodio 12. aprila, a audio-snimak je objavljen na specijalizovanom sajtu za avijaciju i ATC komunikaciju. Vest je preneo i ABC News, navodeći da je snimak izazvao veliku pažnju javnosti i stručnjaka iz oblasti vazduhoplovstva.

Ubrzo nakon emitovanja spornih zvukova, drugi učesnici u komunikaciji upozorili su pilote da se ponašaju profesionalno. Međutim, umesto smirivanja situacije, usledile su nove imitacije životinjskih glasova, što je dodatno pogoršalo situaciju na frekvenciji.

Federal Aviation Administration (FAA) saopštila je da strogi propisi zabranjuju nebitne razgovore pilota, posebno na visinama ispod tri kilometra, gde je komunikacija ključna za bezbednost letenja. Nakon provere autentičnosti snimka, pokrenuta je zvanična istraga o ovom incidentu.

Portparol sindikata Air Line Pilots Association Denis Tajer upozorio je da se radi o frekvenciji namenjenoj hitnim situacijama i naglasio da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo u profesionalnom okruženju.

Prema njegovim rečima, neprimerena komunikacija pilota može direktno ugroziti bezbednost vazdušnog saobraćaja i narušiti standarde koji važe u avio-industriji širom sveta.