Godinama se Švajcarska predstavljala kao simbol sigurnosti, visokih plata i bezbrižnog života. Međutim, sve više građana tvrdi da realnost danas izgleda potpuno drugačije – i da je nekadašnja „zemlja snova“ za mnoge postala mesto gde se jedva sastavlja kraj s krajem.

Stvarnost iza visokog standarda

Prema istraživanju koje je sproveo Blick, u kojem je učestvovalo više od 7.000 ljudi, veliki broj stanovnika nakon što plati kiriju, račune i osiguranje – ostaje sa vrlo malo novca. Gotovo trećina ispitanika ima manje od 500 franaka mesečno za život, dok oko 13 odsto nema ni jedan franak viška. Samo manji deo uspeva da uštedi nešto ozbiljnije.

Troškovi rastu, plate stoje

Građani sve otvorenije govore o pritisku koji osećaju. Najveći problem su visoke stanarine, sve skuplje zdravstveno osiguranje i plate koje ne prate taj rast.
Jedan otac troje dece kaže:
„Radim puno radno vreme, partnerka radi skraćeno. Svakog meseca imamo sve manje, jer cene rastu, a primanja stoje.“

Drugi priznaje da bez dodatnog posla ne bi mogao da preživi:
„Uzeo sam još jedan posao samo da bih mogao da platim poreze i osiguranje.“

Posebno teško bolesnima i starijima

Najugroženiji su oni koji već imaju zdravstvene probleme ili žive od penzije. Jedna žena navodi da, uprkos invalidskoj penziji i dodatnim primanjima, jedva pokriva osnovne troškove.
„Stan i osiguranje su plaćeni, ali mi skoro ništa ne ostane. Ako stigne veći račun – nemam od čega da ga pokrijem. Dešava se da preskočim obrok“, kaže ona.

Sve više ljudi odlazi

Zbog visokih troškova, mnogi počinju da razmišljaju o odlasku iz zemlje. Jedan penzioner, koji je decenijama radio u Švajcarskoj, preselio se u Španija jer više nije mogao da živi sa penzijom od oko 2.000 evra.
„Radio sam ceo život, a sada ne mogu da priuštim normalan život ovde“, priznaje.

Sličnu odluku donose i mlađi ljudi, posebno oni sa prosečnim primanjima, koji sve teže prate tempo rasta troškova.

Standard pada, razlika raste

Iako deo stanovništva i dalje živi dobro, takvih je sve manje. Razlika između prihoda i troškova sve je veća, a srednja klasa polako oseća pritisak. Stanovanje i zdravstveni sistem izdvajaju se kao najveći problemi, posebno za porodice.

Pozivi na promene sve glasniji

Zbog svega toga, sve više građana traži promene. Ako se trend nastavi, upozoravaju stručnjaci i sami stanovnici, Švajcarska bi mogla da izgubi imidž zemlje blagostanja koji je gradila decenijama.

Nekada sinonim za sigurnost i luksuz, danas sve češće postaje primer kako čak i najuređeniji sistemi mogu početi da pucaju pod pritiskom rastućih troškova i stagnacije prihoda.

 
 