Ostavljanje otvorenih ventila za vodu tokom dužeg odsustva često se potcenjuje, iako može predstavljati ozbiljan rizik za domaćinstvo. Čak i u modernim instalacijama ne postoji potpuna garancija da do kvara neće doći, a posledice potencijalnog curenja ili pucanja cevi mogu biti veoma skupe.

Zbog toga sve više stručnjaka savetuje jednostavnu preventivnu meru – zatvaranje glavnog ventila za vodu pre odlaska na put.

Zašto uopšte zatvarati vodu?

Iako deluje kao sitan korak, isključivanje vode može sprečiti velike probleme. Fleksibilna creva vremenom gube elastičnost i mogu iznenada da puknu. Pored toga, spojevi i navoji, naročito u starijim instalacijama, podložni su habanju i koroziji.

Rizik ne dolazi samo iz vašeg stana – kvar kod komšija iznad može dovesti do toga da voda prodre kroz instalacione vertikale i izazove poplavu i u vašem prostoru.

Posledice takvih situacija nisu samo materijalna šteta, već i dugotrajne popravke, renoviranje i potencijalni sporovi sa komšijama i osiguranjem.

Da li je bezbedno ostaviti instalaciju bez vode?

Stručnjaci navode da vodovodna instalacija može bez problema ostati bez vode i duži vremenski period – čak i nekoliko meseci ili duže. Sama cevna mreža nije ugrožena time što je prazna.

Jedini potencijalni problem može biti zadržavanje stajaće vode u pojedinim delovima sistema pre zatvaranja, što može dovesti do pojave naslaga ili zamućenja vode po ponovnom puštanju. Ovaj efekat se najčešće uklanja kratkim ispiranjem instalacije.

Takođe, kod dužeg mirovanja može doći do isušivanja gumica u sifonima, što povremeno uzrokuje neprijatne mirise, ali se to lako rešava dopunom vode u odvodima.

Da li ventili stradaju ako se često koriste?

Jedna od čestih zabrinutosti jeste da će redovno zatvaranje i otvaranje ventila dovesti do njihovog oštećenja. Međutim, to nije tačno za savremene instalacije.

Današnji ventili projektovani su da izdrže veliki broj ciklusa rada, često i hiljade otvaranja i zatvaranja tokom svog veka trajanja. Naprotiv, povremeno korišćenje može sprečiti njihovo zaglavljivanje i produžiti funkcionalnost.

Stariji ventili, posebno oni sa dotrajalim zaptivkama, ipak mogu zahtevati zamenu, ali to je znatno manji trošak u poređenju sa potencijalnom štetom od poplave.

Jednostavan korak koji donosi sigurnost

Iako se čini kao sitnica, zatvaranje vode pre odlaska na put jedna je od najefikasnijih preventivnih mera u domaćinstvu. Potrebno je svega nekoliko sekundi, a može sprečiti ozbiljne kvarove i velike finansijske gubitke.

Zato sve veći broj domaćinstava ovu praksu uvodi kao standard pre svakog dužeg odsustva, bez obzira na starost ili kvalitet instalacije.