U XX veku počele su da se otvaraju, u okviru pekara burekdžinice širom Balkana, a pogotovo Srbije, Bosne i Makedonije. Mnogi smatraju da je pravi burek samo onaj sa mesom, ali rasprostranjene su i varijante i sa sirom, a ponegde i sa jabukama.

Bilo kako bilo jedno je istina da su sve pite pitice, samo je burek pitac, to jest muškog roda. Najbolji majstori u spravljanju bureka su bili Albanci i Goranci, koji su svoje burekdžinice otvarali skoro u svakom mestu Srbije. Vremenom su uz njih burek naučili da prave i srpski majstori. Generacije naših dedova i baka, a i generacije pre njih, kao i posle, odrasle su uz burek. On se jeo pre polaska u školu, na posao, fakultet, obavezno uz onu poznatu "Molim burek od ....za ovde!"

U jednu takvu prodavnicu u malom banatskom mestu Crepaji, u rano subotnje jutro, ušao je Predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Neformalno odeven poručio je dve porcije bureka sa sirom, "za ovde!" izvadio pare iz džepa, platio, uzeo tanjire i seo sa saputnikom da jede.

Zbunjeni su bili svi zatečeni u pekari, kao i prodavačice, jer danima pre toga gledali su svog Predsednika u spektakularnoj, višednevnoj poseti Kini, jednoj od najjačih zemalja na svetu, prijemu, razgovorima sa Kineskim predsednikom, jedinstvenim ordenom koji je primio direktno iz ruke Si ĐI Pinga, da su svi bili ponosni. Poseta našeg Predsednika Kini usledila je odmah posle poseta Donalda Trampa i Vladimira Putina, što je posebno davalo jednu specifičnu težinu, kako ličnosti Aleksandra Vučića, tako jednoj maloj, može se reći malecnoj Srbiji u poređenju sa tri pomenute jedine svetske sile.

Kako je izgledalo žiteljima tog malog mesta u Banatu, kada vide svog Predsednika u svojoj radnji, možda su pomislili u prvi mah, kako im kupac mnogo liči na Aleksandra Vučića. Samo u pekaru tog jutra nije ušao Predsednik Republike, nije ušao političar, ušao je državnik koji je čovek, Srbin, i samo jedan od blizu sedam miliona Srba. Ovo sve zajedno može da bude samo Aleksandar Vučić, ne zato što većina u Srbiji tako misli, nego zato što ga takvim smatra većina najvažnijih lidera u svetu.

A šta je o ovome postupku Predsednika mogla da kaže plaćena blokaderska teroristička skupina i sva moguća opozicija. Samo otrcane fraze da je to što Vučić čini demagogija, populizam, podilaženje narodu i slično. Oni pripadnici samoproklamovane elite koji se trenutno zdušno angažuju u rušenju države Srbije na svim poljima, a koji još nisu zaboravili da su odrasli na bureku, mogli su maliciozno da primete i prigovore da prodavačica, kada je Vučiću pružala tanjire onim specifičnim nožem nije isekla porciju. U svakom slučaju prodavačici je oprošteno, jer u zbunjenosti dobro da je znala šifru bureka na fiskalnoj kasi.

Da li možemo da zamislimo nekog od viđenijih predsednika bilo koje opozicione stanke da uđe u pekaru i poruči burek? Možemo svakako,samo njih niko od prisutnih ne bi ni prepoznao, a želeli bi da budu na čelu Srbije.

Kroz ovu malu radnju sa burekom i reakcije zatečenih meštana, kao i suze u njihovim očima, kada su sreli svog Predsednika, pokazuje se sva dubina uzvika građana na raznim mitinzima ili skupovima "ACO SRBINE!"