Redovna konzumacija ribe, posebno masnih vrsta poput lososa, sardina i skuše, može imati značajne koristi za zdravlje mozga, pokazuju brojne studije.
Stručnjaci su rekli da samo dve porcije ribe nedeljno mogu doprineti boljem pamćenju, jasnijem razmišljanju i smanjenju rizika od kognitivnog pada u starosti.
Glavni razlog za ove koristi leži u bogatom nutritivnom sastavu ribe. Posebno treba istaći omega-3 masne kiseline, prvenstveno DHA i EPA, koje igraju ključnu ulogu u strukturi i funkciji moždanih ćelija. DHA, na primer, čini veliki deo masti u mozgu i važna je za održavanje njegove funkcionalnosti tokom celog života.
Pored omega-3 masnih kiselina, riba je takođe dobar izvor vitamina D, vitamina B12, joda i selena. Zajedno, ovi hranljivi sastojci doprinose boljoj komunikaciji između moždanih ćelija, podržavaju nervni sistem i pomažu u smanjenju upalnih procesa koji mogu negativno uticati na mozak.
Istraživanja sugerišu da ljudi koji redovno konzumiraju ribu imaju manji rizik od razvoja Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije. Takođe, primećeno je da konzumacija ribe može biti povezana sa većom zapreminom sive mase u mozgu, što je pokazatelj boljeg kognitivnog zdravlja.
Pored kognitivnih funkcija, omega-3 masne kiseline mogu imati pozitivan efekat i na mentalno zdravlje. Neki podaci ukazuju na to da mogu pomoći u smanjenju simptoma depresije i poboljšanju raspoloženja, moguće kroz uticaj na neurotransmitere kao što je serotonin.
Međutim, stručnjaci ističu da riba sama po sebi nije čudotvorno rešenje. Za optimalno zdravlje mozga, važno je kombinovati pravilnu ishranu sa drugim zdravim navikama, uključujući redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i upravljanje stresom, piše Eating Well.
Uprkos jasnim preporukama, mnogi ljudi i dalje ne uključuju dovoljno ribe u svoju ishranu. Zdravstvene organizacije savetuju uključivanje ribe u jelovnik najmanje dva puta nedeljno, sa naglaskom na raznovrsnost i izbor nutritivno bogatih vrsta.
