Boja jabuke može uticati na njene nutritivne vrednosti i određene zdravstvene koristi. Generalno, jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima koji doprinose zdravlju, pa su bez obzira na vrstu odličan izbor u uravnoteženoj ishrani.

Prema stručnjacima za zdravlje, različite jabuke mogu odgovarati različitim potrebama organizma. Naime, jabuke razih boja imaju svoje specifičnosti:

Crvene jabuke

Crvene jabuke obično sadrže više antioksidanasa nego svetlije sorte. Posebno su bogate antocijaninima – snažnim jedinjenjima koja pomažu u smanjenju upala.

Antocijanini mogu ojačati odbranu organizma i smanjiti rizik od hroničnih bolesti. Antioksidansi uopšteno štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i smanjuju oksidativni stres.

Zelene jabuke

Zelene jabuke svoju boju duguju hlorofilu, koji se povezuje sa potencijalnim zaštitnim efektima protiv razvoja tumora, iako su istraživanja još u toku.

Jedna od njihovih glavnih prednosti je niži sadržaj šećera u odnosu na druge vrste, zbog čega su odličan izbor za osobe koje vode računa o unosu šećera. Osim toga, poznate su po kiselkastom ukusu i većem sadržaju vlakana, što pomaže varenju. Takođe deluju osvežavajuće i doprinose hidrataciji organizma.

Žute jabuke

Žute jabuke bogate su karotenoidima – jedinjenjima koja se povezuju sa smanjenim rizikom od pojedinih vrsta raka i bolesti očiju, piše Healthline.

Iako svaka boja ima svoje prednosti, sve jabuke su nutritivno vredne i korisne za zdravlje.Stručnjaci ističu da jabuke doprinose boljoj probavi, zdravlju srca i stabilnijem nivou šećera u krvi.