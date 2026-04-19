Međutim, ti naizgled bezopasni tragovi koje ostavljaju čarape mogu pružiti uvid u vaše zdravlje, a ponekad signaliziraju i ozbiljnije probleme.

Tragovi čarapa koji se pojavljuju na zglobovima i stopalima nakon celodnevnog nošenja, ili čak nakon samo nekoliko sati, obično nisu razlog za brigu. Većina ljudi ne obraća mnogo pažnje na ta udubljenja, ali te naizgled bezopasne linije mogu otkriti važne informacije o vašem zdravlju.

Ako primetite udubljenja na zglobovima ili stopalima nakon što skinete čarape, ne paničite, rekla je dr Ketrin Teter, vaskularni hirurg u Univerzitetskom medicinskom centru Hakensak u Nju Džerziju.

„To je nešto prilično uobičajeno, posebno za one koji veći deo dana provode na nogama ili obavljaju poslove gde dugo sedimo, sa nogama u spuštenom položaju“, dodala je Teter.

Porodična lekarka iz Viskonsina, dr Brinta Vasagar, slaže se sa tim, napominjući da većina ljudi ima sedeće poslove ili stoji ceo dan, što nakupljanje krvi u nogama čini logičnom posledicom.

Ako vaš posao ne uključuje sedenje ili stajanje tokom dužeg vremenskog perioda, tragovi na nogama mogu ukazivati na jednostavan i bezopasan problem: vaše čarape mogu biti preuske.

Međutim, drugi čest uzrok može biti dehidracija.

Kako Vasagar objašnjava, kada ste dehidrirani, vaše telo može početi da zadržava tečnost, što dovodi do njenog nakupljanja u nogama. Ovo može izazvati oticanje nogu i posledično ostaviti izraženije tragove od čarapa.

Za većinu ljudi, tragovi čarapa nisu problem, ali mogu postati razlog za zabrinutost ako su praćeni drugim simptomima.

Jedan takav simptom je oticanje nogu bez obzira na to da li nosite čarape. Ako se to desi, trebalo bi da obavestite svog lekara. Isto važi i ako primetite hiperpigmentaciju blizu članaka, velike proširene vene ili osećaj težine, bola ili umora u nogama nakon ustajanja koji se poboljšava kada podignete noge. Sve ovo mogu biti znaci problema sa venama,piše aol.com.

Ako nema zdravstvenih problema iza udubljenja na vašim čarapama, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste smanjili ove tragove. To uključuje podizanje nogu, nošenje kompresionih čarapa i davanje prioriteta vežbanju i ishrani