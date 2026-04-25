Mlada je na društvenim mrežama podelila svoju priču o, kako kaže, velikom razočaranju koje su ona i njen suprug doživeli nakon svadbe – događaja koji je za njih trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu, ali se pretvorio u finansijski i emotivni šok.

Svadba, koja je u mnogim kulturama, pa i na Balkanu, simbol zajedništva i porodične podrške, često podrazumeva i običaj da gosti mladencima poklone novac u kovertama. Taj iznos se neretko posmatra i kao način da se „pokriju“ visoki troškovi organizacije.

Upravo tu je, prema njenim rečima, nastao problem.

Ogroman trošak, skromni pokloni

Par je u organizaciju svadbe uložio više od 54.000 evra, uz listu od oko 270 zvanica. Očekivanja su bila da će bar deo ulaganja biti vraćen kroz poklone gostiju, što je uobičajena praksa u njihovom okruženju.

Međutim, nakon svadbe su, kako tvrdi mlada, ukupno dobili oko 2.850 evra, što nije bilo dovoljno ni da se pokrije dug koji je nastao tokom priprema. Dodatni pritisak stvorio je i zajam od više od 3.000 evra koji je mladina majka dala za organizaciju, uz uslov da bude vraćen u kratkom roku.

„Bili smo u potpunom šoku i stvarno smo uništeni. Mislili smo da ćemo dobiti barem oko 10.000 evra“, napisala je mlada, dodajući da ih je situacija potpuno poremetila i finansijski i emotivno.

Zbog manjka sredstava, par je bio primoran da otkaže planirani medeni mesec, jer nisu mogli da priušte ni osnovne troškove putovanja.

Rasprava na mrežama

Njena objava brzo je izazvala veliku pažnju i podeljene reakcije. Dok jedni izražavaju saosećanje, drugi smatraju da je problem u nerealnim očekivanjima i visokom budžetu svadbe.

„To je samo oko 11 evra po gostu, ali možda nije pametno praviti svadbu koju ne možete da priuštite“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da je uobičajeno da se pokloni kreću između 50 i 100 evra po osobi, posebno u krugu bliskih prijatelja i porodice, ali su takođe naglasili da niko ne bi trebalo da se osuđuje zbog iznosa koji poklanja.

Šira tema: očekivanja i realnost

Ova priča otvorila je i širu raspravu o tome koliko su svadbe danas postale finansijski zahtevne i koliko se oslanjaju na poklone gostiju. Dok jedni smatraju da je to deo tradicije, drugi upozoravaju da se time često stvaraju nerealna očekivanja i dodatni pritisak na mladence.

Na kraju, slučaj je postao još jedan primer koliko lako emotivni dani mogu da se pretvore u finansijski stres kada se planiranje zasniva na pretpostavkama, a ne na sigurnim budžetima.