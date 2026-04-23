Snimak tog trenutka postao je viralan.

Mnogi su njegovu reakciju opisali kao „brutalnu“ i „razlog za razvod“, sugerišući da je venčanje trebalo otkazati.

Brutalna reakcija mladoženje

U videu, koji je dobio milione pregleda na TikToku, američka sprinterska zvezda deluje iznenađeno kada se okrene svojoj budućoj supruzi, atletičarki Džunel Bromfild. Gledaoci veruju da njegovo iznenađenje nije bilo ono čemu su se nadali.

„O, vau. U redu“, rekao je Lajls u videu.

Nakon neugodne tišine, dodao je: „Nisam mislio da ćeš se odlučiti za princezinu haljinu... Nisam te zamišljao u takvoj venčanici.“

Njegova supruga, takođe olimpijka, izgledala je vidljivo uznemireno i razočarano, čekajući kompliment koji nikada nije stigao. Umesto toga, Lajls je, gledajući prelepu haljinu, pitao: „Dakle, trebalo bi da se vrtimo u ovome?“

Srce mi se slama zbog mlade

Komentatori na društvenim mrežama brzo su osudili njegov nedostatak entuzijazma. „Kako je ovo bolje nego biti sam?“, napisao je jedan korisnik. „Počeo bih da plačem, kakva je ovo reakcija?“, upitao je drugi korisnik. Bivši venčani fotograf se pridružio diskusiji: „Fotografisao sam 500 venčanja i nikada nisam bio svedok nečega sličnog.“

Drugi su izrazili žaljenje zbog mlade. „Srce mi se slama zbog nje, očigledno je bila razočarana“, primetio je jedan gledalac. Neki su komentarisali da je reakcija bila dovoljan razlog da se otkaže venčanje. „Posle tog trenutka me više nikada ne biste videli“, pisalo je u jednom komentaru, dok je drugi dodao: „Otkazao bih venčanje.“ Bilo je i duhovitih komentara poput „Protivim se“ i „Moj pas bi bio više uzbuđen da me vidi.“

Lajls, koji je osvojio zlato na 100 metara na Olimpijskim igrama u Parizu, i jamajčanska atletska zvezda Bromfild su poznati par godinama. Prvi put su se sreli 2017. godine, a nakon godina prijateljstva započeli su vezu 2022. godine. Par živi i trenira zajedno na Floridi, a nedavno se venčao okružen porodicom i bliskim ljudima iz sporta.

Nigde komplimenta

Lajf kouč Šonda Paterson, koja je podelila snimak, istakla je da Lajls nije uputio nikakve komplimente svojoj ženi. „Njegova prva reakcija je bila čista kritika, bez ijednog komplimenta“, rekla je. „Nije bilo ni 'prelepo izgledaš' niti 'jedva čekam da te udam'. Poslednje što mlada želi, nakon što je uložila svu tu energiju u kosu, šminku i venčanicu, jeste da joj se neko smeje u lice.“ Dodala je da čak i muškarci komentarišu: „Čoveče, samo joj reci da je prelepa, šta radiš?“

Odbranila muža

Nakon talasa kritika, Džunel Bromfild se oglasila na društvenim mrežama kako bi branila svog muža i objasnila kontekst koji se ne vidi u kratkom snimku. „Dozvolite mi da objasnim šta niste videli u tom jednominutnom snimku“, počela je.

Objasnila je da je čak i pre sastanka bila iscrpljena jer je nekoliko članova njene uže porodice, uključujući sestre i nećake, dobilo odbijene američke vize. Dan joj je takođe bio emocionalno težak zbog smrti majke 2021. godine. Pored toga, samo pet minuta pre susreta sa mladoženjom, saznala je da se glavni gost koji je trebalo da održi govor nije pojavio

. „Izašla sam tamo praktično suzbijajući suze“, rekla je ona, prenosi Daily Mail.