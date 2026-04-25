Zamislite sto bez krompira, paradajza i paprike, a ipak bogat jelima punim mesa, začina i raznih ukusa. Upravo tako je izgledala trpeza u vreme cara Stefana Dušana, jednog od najmoćnijih srpskih srednjovekovnih vladara, kada je hrana bila mnogo više od potrebe – bila je simbol statusa, moći i političkog uticaja.

Na dvoru srpskog cara nije se jelo skromno. Naprotiv, što je država bila veća i uticajnija, to je i dvorska kuhinja bila raznovrsnija i raskošnija. Sa osvajanjima su pristizale nove namirnice, začini i tehnike pripreme, koje su menjale dotadašnju kulinarsku tradiciju.

Meso, med i začini kao osnova ishrane

U srednjem veku povrće nije imalo ulogu kakvu ima danas. Često se svodilo na jednostavno „zelje“, dok je glavni deo obroka bio meso u raznim oblicima.

Na trpezi su se nalazile:

divljač i živina

riba i suvo meso

slanina i ovčetina

Posebno su cenjeni bili jači, masniji komadi mesa, dok su sa primorja stizale i morske namirnice poput usoljene ribe i ikre.

Začini su imali posebnu vrednost i dolazili su iz dalekih krajeva. Koristili su se biber, cimet, majčina dušica i šafran – tada retki i skupi sastojci. Umesto šećera, gotovo svi slatki ukusi zasnivali su se na medu.

Dvorska kuhinja i „recepti moći“

Kuhinja na dvoru cara Dušana bila je organizovana i pod strogim nadzorom, a o kvalitetu hrane brinuli su posebni dvorski službenici. Među njima se u istorijskim izvorima pominje i Lazar Hrebeljanović, koji je u jednom periodu imao ulogu u dvorskoj službi.

Neka jela koja su se pripremala deluju iznenađujuće savremeno:

Suve šljive sa sirom i orasima u slanini – spoj slatkog i slanog, pečen na žaru, često poslužen na hlebu.

Piletina u medu – meso marinirano u medu, zatim pripremano uz vino, beli luk i začine, što je davalo bogat i kompleksan ukus.

Biftek u sosu od vina i šumskog voća – meso koje se prvo držalo u rasolu, a zatim peklo i služilo uz slatko-kisele dodatke.

Ovi recepti pokazuju da je srednjovekovna kuhinja bila daleko sofisticiranija nego što se često pretpostavlja.

Šta se pilo na dvoru

Pića su imala poseban status, iako izbor nije bio širok. Najčešće su se konzumirali:

medovina (piće od meda)

pivo, poznato u nekim krajevima kao alovina

vino, koje je imalo posebno mesto u kulturi i zakonima

vino je bilo toliko važno da su postojali propisi koji su zabranjivali njegovo razblaživanje. Vinogradi su bili razvijeni, a carski podrumi, posebno u oblasti oko Prizrena, bili su znak prestiža i moći.

Hrana kao ogledalo moći

Trpeza cara Dušana nije bila samo mesto obedovanja, već i politička poruka. Bogatstvo jela, retki začini i složene pripreme odražavali su snagu države i njen uticaj.

Iako se čini daleko od današnjeg načina ishrane, mnoge kombinacije ukusa – slatko, slano, kiselo i masno – i danas bi bez problema mogle da se nađu u jelovnicima modernih restorana.