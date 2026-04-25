Valter Elias Dizni, poznat kao Volt Dizni, preminuo je 15. decembra 1966. godine. Bio je američki karikaturista, producent i vizionar koji je obeležio istoriju animacije i popularne kulture 20. veka, a najpoznatiji je kao tvorac Miki Mausa.

Ko je bio Volt Dizni?

Volt Dizni rođen je 5. decembra 1901. godine u Čikagu. Odrastao je u porodici Elajasa Diznija, a detinjstvo je proveo seleći se između Misurija, Kanzasa i ponovo Čikaga. Još od rane mladosti pokazivao je interesovanje za crtanje i pripovedanje kroz ilustracije.

Kasnije je postao jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji zabavne industrije, stvarajući čitavo carstvo animiranog filma i zabave.

Kontroverze i manje poznate strane života

Iako je javnosti poznat pre svega po kreativnosti i likovima iz crtanih filmova, njegov život se često povezuje i sa raznim kontroverzama.

Navodi o saradnji sa FBI-jem

Pojedini biografi tvrde da je Volt Dizni imao kontakte sa tadašnjim direktorom Edgar Hoover i da je tokom godina davao određene informacije o ljudima iz industrije zabave, iako detalji o tome nisu u potpunosti razjašnjeni.

Ratna propaganda

Tokom Drugog svetskog rata, Dizni studio je učestvovao u izradi propagandnih filmova za američku vojsku. Među poznatijim ostvarenjima su animirani filmovi sa likom Paja Patka, uključujući “Der Fuehrer’s Face” i “Commando Duck”, koji su imali snažnu propagandnu poruku tog vremena.

Likovi pre Mikija Mausa

Iako je Miki Maus postao njegov zaštitni znak, Dizni je ranije kreirao lik Osvalda srećnog zeca dok je radio za Universal Pictures. Nakon gubitka prava na tog lika, nastao je Miki, koji mu je doneo svetsku slavu.

Mit o zamrzavanju

Jedna od najpoznatijih urbanih legendi tvrdi da je Volt Dizni bio zamrznut u nadi budućeg oživljavanja. Ta priča nije tačna – on je kremiran, a njegov pepeo je prosut u Kaliforniji, u skladu sa njegovom željom.

Danas se Volt Dizni smatra jednim od najuticajnijih kreativaca u istoriji, čiji su likovi i studio i dalje među najprepoznatljivijim na svetu.

