Iako je praktična i bezbednija za noževe od plastike ili stakla, stručnjaci upozoravaju na česte greške koje mogu skratiti njen vek trajanja.
Najčešća greška: Nikada ne perite dasku u mašini za sudove
Prema savetima stručnjaka za bezbednost hrane, drvenu dasku za sečenje ne treba:
- prati u mašini za sudove
- izlagati ključaloj vodi
- potapati u vodi
Ove greške mogu izazvati pucanje drveta i stvaranje pukotina u kojima se zadržavaju bakterije.
Kako pravilno oprati drvenu dasku
Da bi daska ostala higijenski ispravna i dugotrajna, pratite ove korake:
- Operite je sunđerom i toplom vodom uz blagi deterdžent
- Dobro isperite čistom vodom
- Odmah obrišite suvom krpom
- Ostavite je uspravno da se osuši na vazduhu
Kako ukloniti neprijatne mirise i fleke
Ako se na dasci pojave fleke ili neprijatni mirisi, postoji prirodno rešenje:
- pospite površinu solju ili sodom bikarbonom
istrljajte polovinom limuna
- Ova metoda efikasno dezinfikuje površinu i uklanja neugodne mirise bez hemikalija.
Tajna dugotrajnosti: Mineralno ulje i pčelinji vosak
Jedan od ključnih koraka koji mnogi preskaču jeste zaštita drveta. Preporučuje se da dasku povremeno premažete:
- mineralnim uljem bezbednim za kontakt s hranom
- pčelinjim voskom
Ovo sprečava isušivanje, pucanje i produžava vek trajanja daske.
Zašto je pravilno održavanje važno?
Redovno i pravilno održavanje drvene daske za sečenje ne samo da produžava njen vek trajanja, već i smanjuje rizik od bakterija i čuva bezbednost hrane.
