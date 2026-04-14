Iako je praktična i bezbednija za noževe od plastike ili stakla, stručnjaci upozoravaju na česte greške koje mogu skratiti njen vek trajanja.

Najčešća greška: Nikada ne perite dasku u mašini za sudove

Prema savetima stručnjaka za bezbednost hrane, drvenu dasku za sečenje ne treba:

  • prati u mašini za sudove
  • izlagati ključaloj vodi
  • potapati u vodi

Ove greške mogu izazvati pucanje drveta i stvaranje pukotina u kojima se zadržavaju bakterije.

Kako pravilno oprati drvenu dasku

Da bi daska ostala higijenski ispravna i dugotrajna, pratite ove korake:

  • Operite je sunđerom i toplom vodom uz blagi deterdžent
  • Dobro isperite čistom vodom
  • Odmah obrišite suvom krpom
  • Ostavite je uspravno da se osuši na vazduhu

Kako ukloniti neprijatne mirise i fleke

Ako se na dasci pojave fleke ili neprijatni mirisi, postoji prirodno rešenje:

Tajna dugotrajnosti: Mineralno ulje i pčelinji vosak

Jedan od ključnih koraka koji mnogi preskaču jeste zaštita drveta. Preporučuje se da dasku povremeno premažete:

  • mineralnim uljem bezbednim za kontakt s hranom
  • pčelinjim voskom

Ovo sprečava isušivanje, pucanje i produžava vek trajanja daske.

Zašto je pravilno održavanje važno?

Redovno i pravilno održavanje drvene daske za sečenje ne samo da produžava njen vek trajanja, već i smanjuje rizik od bakterija i čuva bezbednost hrane.